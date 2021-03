Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 8 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 8 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas se enfrenta hoy a su interrogatorio como acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la «caja B». Bárcenas presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción confirmando su disposición a colaborar con la Justicia, pero no dio signos de tener nuevas pruebas con las que validar las confesiones que señalan a otros dirigentes populares. Y ahí se juega toda la partida, el futuro del nuevo PP y hasta la paz interna de la organización popular.

El registro de la empresa que remodeló la sede nacional del PP en la madrileña Calle de Génova posibilitó a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hallar un conjunto de correos electrónicos que permitieron conectar los apuntes de la Caja B de Bárcenas con los pagos que se reflejan en las facturas presuntamente manipuladas de la obra, según consta en un informe que la Policía envió al magistrado que investigó en la Audiencia Nacional los “papeles de Bárcenas”, Pablo Ruz.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin reconocer el impacto que tuvo su decisión de no cancelar la manifestación del 8-M del año pasado, los datos hablan por sí solos: si el 1 de marzo de 2020 había apenas 100 contagiados, el 9 salieron a la luz de golpe más de 1.000.

Casi veinte días después de conocer el comunicado oficial de Buckingham en el que se anunciaba el cese definitivo de la actividad como “royals” por parte de los duques de Sussex, esta misma madrugada a las 2.00h a.m (horario español) por fin se emitió la esperadísima entrevista que han concedido Meghan Markle y el príncipe Harry a la presentadora Oprah Winfrey en la cadena CBS.

El «tsunami» del coronavirus ha arrasado absolutamente todo a su paso. Nada ha quedado en pie. Y, desde luego, la economía catalana no ha sido la excepción que confirme la regla. Lejos de convertirse en un oasis, su actividad, muy sujeta al devenir del turismo, ha desplomado el 11,4% de su PIB en 2020, cuatro décimas más que la economía nacional. ¿Pero de este desastre económico qué parte es achacable a la pandemia y cuál al movimiento desestabilizador, auspiciado por sectores de la CUP y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en un intento de asaltar el poder económico?

La situación de enquistamiento que sufre actualmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial viene provocada en gran parte por un nombre: el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, autor del párrafo de la sentencia del «caso Gürtel» que derivó en la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy y al PP del Gobierno. La firme decisión del PSOE, con el apoyo de Podemos, de mantener su candidatura y ese mismo rechazo para aceptarlo por parte del PP es lo que hace a día de hoy de principal dique para lograr el acuerdo que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

1 de junio de 2018. Hasta ocho grupos parlamentarios hacen historia política en España. Diferentes partidos de izquierda –soberanistas y nacionalistas– Unidas Podemos, ERC, Bildu, PDeCAT, PNV, Compromís y Nueva Canarias unieron sus votos al PSOE para derrocar el Gobierno de Mariano Rajoy. Supuso la primera moción de censura aprobada en la historia democrática y se saldó con un resultado que parecía predeterminar el futuro político de España. 180 votos a favor que aúpan a Pedro Sánchez a La Moncloa. El llamado bloque de «la moción de censura» echa a andar y casi dos años después se convierte en el sostén del primer Gobierno de coalición desde la Segunda República.

En Fukushima el recuerdo del terremoto y el tsunami que se cobraron hace ahora diez años 18.500 vidas inunda todos los rincones. Allí, los pueblos están prácticamente desiertos y muchos comercios y viviendas abandonados. Aunque tras la tragedia el Gobierno declaró algunas zonas habitables y los hay que ya han vuelto a sus localidades, todavía hay más de 36.000 personas desplazadas. Este año, la prefectura ha sido elegida para comenzar el relevo de la antorcha olímpica en Japón, que prevé celebrar los Juegos Olímpicos este verano. Para ello, se han asfaltado las calles y embellecido algunos edificios. Pero este lavado de cara es considerado por muchos de sus habitantes como una manera de tratar de borrar las devastadoras consecuencias de la peor catástrofe en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

Sólo hizo falta un momento de lucidez de Benzema para desmontar todas las certezas que el Atlético había ido construyendo durante el partido. Antes del derbi, Luis Suárez no encontraba el gol y a su equipo le costaba proteger a Oblak. Pero las piezas iban encajando, Simeone recuperó jugadores, Llorente no tenía que ser lateral derecho, cada uno jugaba en su sitio y el Atlético volvía a ser el más fuerte del campeonato.

Quizá nos encontremos con una de las mejores biografías de Bernardo de Gálvez, un héroe español para Estados Unidos que, como pasa casi siempre aquí, en su patria, es un auténtico desconocido. Gonzalo Quintero, diplomático y doctor en Historia de América por la UCM y en Derecho por la UNED publicó su estudio biográfico en 2019. La obra recibió el premio del Distinguished Book Award a la mejor biografía publicada en Estados Unidos en 2018, concedido por la Society for Military History. Cuatro años antes el presidente Barack Obama firmó la resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos concediendo la nacionalidad honorífica a Gálvez. El Senado estadounidense colocó ese año un retrato suyo, cumpliendo así una promesa de 1783 del Congreso americano. No era el primer reconocimiento al militar español. Ya en el Congreso Continental de 1778 los delegados norteamericanos declararon su gratitud a Bernardo Gálvez por su contribución “esencial” contra Gran Bretaña. Es más; algunas localidades tomaron su nombre, como la ciudad y el condado de Galveston (Texas), y los pueblos de Gálvez y St. Bernard Parrish (Luisiana). El periodista Francisco Reyero recuerda que George Washington dijo que si Bernardo de Gálvez no hubiera sido el gobernador de Luisiana, la revolución norteamericana no hubiera triunfado, y, por tanto, no habrían nacido los Estados Unidos.