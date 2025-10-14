Una nueva agresión violenta deja herido a un joven de 18 años en Guadalajara

Un joven de 18 años ha resultado herido por arma blanca durante una reyerta ocurrida en la noche de este lunes en el parque de la Amistad de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos se produjeron alrededor de las 22.30 horas.

Tras estos hechos, el herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Guadalajara. En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.

Agresión horas antes en Illescas

Este nuevo episodio violento se suma a otros similares registrados en los últimos días en la región, lo que pone en alerta la seguridad ciudadana en la comunidad autónoma.

Horas antes, durante la madrugada del lunes 13 de octubre, otro hombre, de 47 años, resultaba herido tras ser agredido también con un arma blanca en plena vía pública, en el municipio de Illescas, en la provincia de Toledo. La agresión se produjo sobre las 00.47 horas en la calle Estanque, durante una discusión entre particulares.

El herido fue atendido en el lugar por una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo intervinieron también la Guardia Civil y la Policía Local.

Otra agresión en Albacete

Además, apenas dos días antes, durante la madrugada del sábado 11 de octubre, un hombre de 58 años también fue víctima de una agresión con arma blanca en la localidad albaceteña de Ontur. El suceso tuvo lugar alrededor de las 00.00 horas en la calle Carretera de Tobarra.

La víctima fue atendida inicialmente por un médico de urgencias y posteriormente trasladada al Hospital de Hellín en una ambulancia de soporte vital.

Aunque las tres agresiones no parecen estar relacionadas entre sí, la sucesión de estos hechos violentos en un corto periodo de tiempo -todos ocurridos en plena calle y durante la noche o la madrugada-pone sobre la mesa la importancia de reforzar la seguridad ciudadana en distintos puntos de Castilla-La Mancha.