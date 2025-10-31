El día que Dani Martín habló sobre la independencia catalana y dejó un 'recadito' para el Estado: "Algo está haciendo mal"

La noche de ayer, 30 de octubre de 2025, estuvo marca por la presencia del cantante español Dani Martín en el programa 'El Hormiguero' emitido por Antena 3. Durante su participación, presentó en primicia su nuevo single y habló de su próxima gira, conocida como '25 P*t*s Años', en homenaje al cuarto siglo que ha estado deleitando al público con sus canciones.

Aseguró que está deseando empezarla y la calificó como la que espera que sea "la mejor gira de mi vida". A su vez, no pudo irse de su entrevista sin ofrecer un pequeño pedazo de 'Veinticinco', canción (el single antes mencionado) en la que pone en manifiesto toda su trayectoria profesional. "Vengo a agradecer al público por la acogida que ha dado a la gira. 25 años después tengo la suerte de poder seguir viviendo de lo que más me gusta y la canción habla de todos esos momentos", declaró.

Su próximos conciertos también fue un tema de interés durante su conversación con Pablo Motos, presentador con el que el artista madrileño se lleva muy bien. "He viajado viendo espectáculos por todo el mundo y de ahí he cogido ideas de cómo me gustaría que fuera mi gira", expuso. Sus intenciones son las de avivar la llama durante sus futuros recitales ante sus fans. "Vamos a dar mucha pirotecnia, mucho fuego. Lo mismo que vamos a hacer en el Movistar Arena lo vamos a hacer en toda España, con mucho mimo", argumentó.

"Salieron dos millones y pico de personas por un hartazgo absoluto"

Dejando de lado su actualidad informativa, aunque también algo reciente debido a la ruptura de Junts con el PSOE, también cabe destacar las declaraciones que Dani Martín ofreció sobre Cataluña y el procés durante el 2019. En ese mismo año, el proceso independentista estaba a la orden del día y muchos ofrecían sus pensamientos con respecto a este programa electoral; el antiguo vocalista de 'El Canto del Loco' fue prueba de ello.

En una entrevista para Jot Down, Martín recordó el 1-O (día en el que se llevó a cabo el referéndum ilegal e independentista en Cataluña durante el 2017) como una jornada que estuvo marcada por la masificación en las calles de alguien que solamente defendía aquello que quería: "Salieron dos millones y pico de personas por un hartazgo absoluto". Y no solo eso, sino que también propuso una pequeña recomendación al Estado español.

"Me siento catalán. Me siento como todos vosotros"

"Alguien del Estado debería pensar por qué hay dos millones de personas haciendo esto, cuál es el motivo y qué estoy haciendo mal para que esto esté sucediendo", concluyó. A problemas, soluciones, y esto es lo que estaba intentando trasmitir el cantante como líder de opinión en la sociedad.

Cabe destacar que esa no fue la única vez que Dani Martín trató el tema de Cataluña. Por ejemplo, en mayo de ese mismo año, el cantante hizo públicos sus pensamientos sobre la política en la comunidad durante un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Exclamó a los cuatro vientos el siguiente mensaje: "Me siento catalán. Me siento como todos vosotros. Ojalá la palabra cariño gane a toda la mierda del mundo".