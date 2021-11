Chloé Zhao: “Me hubiera gustado que la diversidad no tardara tanto en llegar a Marvel”

Cine

Tras cuarenta y cinco minutos de retraso, en los que los gestores de comunicación de la película intentan apaciguar a la prensa, una más educada y otra más irascible, Chloé Zhao (Pekín, 1982) aparece al otro lado de la pantalla con un envase de lo que tiene toda la pinta de ser café. La directora, que pide perdón aunque la citación o el retraso poco hayan tenido que ver con ella, se dispone a ser maquillada cuando se interrumpe la conexión. “Lo sentimos, ha habido un error en el orden y la señorita Zhao estará disponible un poco más tarde”. Un par de periodistas italianos se ponen de acuerdo y se marchan indignados (quizá con razón), para confusión de los gestores angloparlantes. En la sala de espera de Zoom, una pequeña ventana al universo periodístico que va de la precariedad juntaletras a la biblioteca familiar “cuartocolumnista”, se masca la tensión y ya hay espacio para pocas florituras. Se marcha ahora un belga. “Perdón, en dos minutos estaremos listos”, se oye en inglés. Cuando se cumple el tiempo que sería reglamentario en una cancha de fútbol, Zhao aparece ahora sin café, en solitario para este medio y haciendo una reverencia al periodista. “Diga su nombre y su medio, por favor”, se oye antes de que empiece el partido.

La directora china, silenciada en su país por ser incómoda para el régimen, estrena este viernes 5 de noviembre “Eternals”, la adaptación de los cómics de Jack Kirby para Marvel. En ella, Angelina Jolie, Salma Hayek o Richard Madden (”Juego de Tronos”) dan vida a una especie de seres superiores que vinieron del espacio exterior para hacer posible la vida en la Tierra. O, al menos, para hacerla florecer. Como se acota unas 200 veces en el extenso metraje, que sobrepasa las dos horas y media. El desafío era complicado: ¿Puede la directora de moda en Hollywood, Oscar en mano por “Nomadland”, trabajar para el emporio más grande del entretenimiento? ¿Es capaz una “indie darling”, en una película con beso homosexual y la primera heroína conviviendo con una discapacidad, de apelar a los demográficos de Marvel? En lo que cabe una prórroga inglesa, Zhao intenta responder.

Richard Madden (izquierda) y Chloé Zhao, durante el rodaje de "Eternals". ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. FOTO: La Razón (Custom Credit) Sophie Mutevelian

-Como directora, ¿cuál era el reto más importante a la hora de rodar “Eternals”? ¿Consiguió lo que quería en un principio?

-¡Sí! Bueno, no lo sé. Espero haberlo conseguido, al menos. Estoy encantada, eso sí, con el resultado final. El desafío más importante a la hora de acercarme a la película era aprender a ser paciente. Cuando haces una película pequeña, cada decisión creativa implica, como máximo, a cinco personas. Aquí tenía que movilizar a más de 500, y no lo llevaba bien. Tuve que aprender a lidiar con eso.

-¿Cree usted que ha hecho la película más diversa de Marvel hasta la fecha? ¿Por qué se ha tardado tanto en incluir un beso entre una pareja del mismo sexo o a gente que vive con discapacidades?

-Creo que sí lo es, y es totalmente intencional. Es lo que queríamos desde el principio. Creo que el mundo está preparado, ahora, para ello. El cine debe ser un reflejo de dónde estamos cómo sociedad, qué somos. Me hubiera gustado que no se demorara tanto, pero aquí estamos por fin.

Tener que presentar a tantos personajes era una complicación y un desafío Chloé Zhao

-Desde un punto de vista artesanal, ¿ha sido una película complicada de filmar? Hay mucha pantalla azul y CGI…

-Ha sido difícil pero no en ese sentido, si no en el de la integración de las paisajes naturales hasta los que nos trasladamos. No siempre vas a tener las condiciones idóneas para el CGI y eso fue un reto para el equipo técnico de efectos especiales. La consistencia era clave para hacer una película compacta. Cuando tienes una cantidad casi ilimitada de dinero, lo fácil es divagar, irte en muchas direcciones, por eso teníamos que intentar conseguir una visión única durante toda la película. Por eso mismo, solo hemos usado cuatro tipos de lente, quería que la película tuviera la misma consistencia estética todo el tiempo.

-¿Le resultó complicado o un impedimento creativo que la película tuviera que tener tantos personajes y escenarios? ¿Se sintió coartada de algún modo?

-Fue complicado. Al principio, me llegó el tratamiento de guion, donde se explicaban todas las historias y los personajes que tenían que aparecer en la película. Ha sido difícil, y todo un desafío, pero me parecía interesante la idea de presentar a una familia entera de superhéroes. A un montón de personas diversas, con realidades también diversas. Sobre todo porque teníamos que presentarlos como una familia y después verles separarse por todo lo que habían estado aprendiendo sobre la raza humana. En una película que abarca desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, tienes que ser capaz no solo de presentar distintas épocas y partes del mundo, si no tipos de humanos, tipos diversos de humanos. Y, además de eso, todos los sentimientos y emociones que nos hacen humanos. O todos los posibles, al menos.

No conocía los comics antes de firmar para dirigir, no pienso engañar a nadie Chloé Zhao

-¿Cuál era su relación previa con los cómics de “Los eternos” de Marvel?

-No había visto siquiera un cómic de “Los eternos” antes de firmar para dirigir el proyecto. No pienso engañar a nadie. Lo que sí me gustó, al investigar y leer para la película, fue descubrir cómo Jack Kirby era capaz de contar historias sobre lo humano, lo más emocional, a partir de la mitología. Esa es la esencia de “Los eternos”, en mi opinión.