Balanzas, memoria y libertad: la lista completa de nominados a los Premios Goya 2022

Apenas ocho días separan el presente más inmediato del futuro sábado 12 de febrero, día en el que se celebrará la gala más destacada del panorama cinematográfico español. La edición número 36 de los Premios Goya, cuya ceremonia acogerá el Palau de les Arts de Valencia, promete en esta ocasión recuperar la tan ansiada presencialidad que el pasado año quedaba sustituida por la insuficiente conexión de la multipantalla y que permitirá así el disfrute compartido de volver a ver a las estrellas nacionales pasear por la alfombra roja del enclave valenciano. Pese a las dificultades asumidas y padecidas por la industria a lo largo de una temporada ramplona en términos de taquilla que todavía no termina de desprenderse de las heridas pandémicas, el cine ha demostrado que la calidad de sus propuestas no solo no ha disminuido sino que permanece más viva que nunca.

Títulos como “El buen patrón”, la cinta huracán dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por un incontestable Javier Bardem (convertida además en la más nominada de la historia de los premios con un total de 20 participaciones en las distintas categorías); “Maixabel”, que cuenta con 14 nominaciones y que constituye una reivindicación de la escucha y el perdón en la que Icíar Bollaín se sirve del encuentro solicitado por uno de los terroristas que perpetró el asesinato de Juan María Jaúregui dentro del marco contextual del proyecto de reinserción conocido como la Vía Nanclares para hablar de ETA con el suficiente tacto y respeto histórico como para no tener que arrepentirse de ello; “Libertad”, ese canto íntimo y cálido de las etapas transicionales orquestado por Clara Roquet, que opta a la mejor directora novel; la apuesta de Pedro Almodóvar por la memoria histórica y la grisura enmarañada de los vínculos maternofiliales a través de sus “Madres paralelas” (8 nominaciones); películas de originalidad subrayada como “Tres”, que se disputará dos únicos premios a mejores efectos especiales y a mejor guion original o trabajos particularmente sensibles como “La vida era eso”, “La hija” o “Josefina”, dan buena cuenta del tono por el que apuesta la Academia.

Mejor película

“El buen patrón” , dirigida por Fernando León de Aranoa

”Libertad” , dirigida por Clara Roquet

”Madres paralelas” , dirigida por Pedro Almodóvar

“Maixabel” , dirigida por Icíar Bollaín

“Mediterráneo”, dirigida por Marcel Barrena

Mejor dirección

Fernando León de Aranoa por “El buen patrón”

Manuel Martín Cuenca por “La hija”

Pedro Almodóvar por “Madres paralelas”

Icíar Bollaín por “Maixabel”

Mejor actor protagonista

Javier Bardem por “El buen patrón”

Javier Gutiérrez por “La hija”

Luis Tosar por “Maixabel”

Eduard Fernández por “Mediterráneo”

Mejor actriz protagonista

Emma Suarez por “Josefina”

Petra Martínez por “La vida era eso”

Penélope Cruz por “Madres paralelas”

Blanca Portillo por “Maixabel”

Mejor actor de reparto

Celso Bugallo por “El buen patrón”

Fernando Albizu por “El buen patrón”

Manolo Solo por “El buen patrón”

Urko Olazábal por “Maixabel”

Mejor actriz de reparto

Sonia Almarcha por “El buen patrón”

Nora Navas por “Libertad”

Aitana Sánchez-Gijón por “Madres paralelas”

Milena Smit por “Madres paralelas”

Mejor actor revelación

Óscar de la Fuente por “El buen patrón”

Tarik Rmili por “El buen patrón”

Chechu Salgado por “Las leyes de la frontera”

Jorge Motos por “Lucas”

Mejor actriz revelación

Ángela Cervantes por “Chavalas”

Almudena Amor por “El buen patrón”

Nicolle García por “Libertad”

María Cerezuela por “Maixabel”

Mejor dirección novel

Carol Rodríguez Colás por “Chavalas”

Javier Marco por “Josefina”

David Martín de los Santos por “La vida era eso”

Clara Roquet por “Libertad”

Mejor guion original

Fernando León de Aranoa por “El buen patrón”

Clara Roquet por “Libertad”

Iciar Bollaín e Isa Campo por “Maixabel”

Juanjo Giménez Peña y Pere Altamira por “Tres”

Mejor guion adaptado

Júlia de Paz Solvas y Núria Dunjó López por “Ama”

Agustí Villaronga por “El vientre del mar”

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría por “Las leyes de la frontera”

Benito Zambrano y Cristina Campos por “Pan de limón con semillas de amapola”

Mejor película de animación

“Gora automatikoa”

”Mironins”

”Salvar el árbol (Zutik!)“

”Valentina”

Mejor película documental

“El retorno: La vida después del ISIS”

”Héroes, silencio y rock and roll”

”Quién lo impide”

”Un blues para Teherán”

Mejor película iberoamericana

“Canción sin nombre” de Melina León (Perú)

”La cordillera de los sueños” de Patricia Guzmán (Chile)

”Las siamesas” de Paula Hernández (Argentina)

”Los lobos” de Samuel Kishi (México)

Mejor película europea

“Adiós, idiotas” (Francia)

”El hombre perfecto” (Alemania)

”Otra ronda” (Dinamarca)

”Una joven prometedora” (Reino Unido)

Mejor canción original

“Burst Out” (Compositores: Àngel Leiro, Jean-Paul Dupeyron, Xavier Capellas), para “Álbum de posguerra”

”Que me busquen por dentro” (Compositores: Antonio Orozco, Jordi Colell Pinillos), para “El cover”

”Las leyes de la frontera” (Compositores: Alejandro García Rodríguez, Antonio Molinero León, Daniel Escortell Blandino, José Manuel Cabrera Escot, Miguel García Cantero), para “Las leyes de la frontera”

”Te espera el mar” (Compositores: Maria José Llergo), para “Mediterráneo”

Mejor música original

Zeltia Montes, por “El buen patrón”

Fatima Al Qadiri, por “La abuela”

Alberto Iglesias, por “Maixabel”

Arnau Bataller, por “Mediterráneo”

Mejor corto de ficción

“Farrucas”

”Mindanao”

”Totem Loba”

“Votamos”

“Yalla”

Mejor corto documental

“Dajla: Cine y olvido”

”Figurante”

“Mamá“

”Ulises”

Mejor corto de animación

“Nacer”

”Proceso de selección”

”The Monkey”

“Umbrellas”

Mejor dirección de fotografía

Pau Esteve Birba por “El buen patrón”

Gris Jordana por ”Libertad”

José Luis Alcaine por ”Madres paralelas”

Nacho Ruiz Capillas por “Mediterráneo”

Mejor sonido

“El buen patrón”

”Madres paralelas”

“Maixabel”

“Tres”

Mejor montaje

“Bajocero”

”El buen patrón”

“Josefina”

“Maixabel”

Mejor dirección de producción

Óscar Vigiola por “El amor en su lugar”

Luis Gutiérrez por ”El buen patrón”

Guadalupe Balaguer Trelles por “Maixabel”

Albert Espel, Kostas Sfakianakis por “Mediterráneo”

Mejores efectos especiales

“El buen patrón”

”La abuela”

“Mediterráneo”

”Way Down”

Mejor dirección artística

César Macarrón por “El buen patrón”

Balter Gallart por ”Las leyes de la frontera”

Antxón Gómez por ”Madres paralelas”

Mikel Serrano por “Maixabel”

Mejor diseño de vestuario

“El amor en su lugar”

”El buen patrón”

”Las leyes de la frontera”

“Maixabel”

Mejor maquillaje y peluquería