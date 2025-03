Las mejores películas de estreno en plataformas para ver este finde en casa

Pese a haber entrado ya en primavera, llueve y sigue lloviendo como si nunca lo hubiese hecho, como si un angelillo travieso se hubiese dejado adrede abiertas las exclusas del cielo. No llega el buen tiempo, y pese a ser un fin de semana primaveral, las condiciones meteorológicas invitan a quedarse en casa a resguardo del agua y del frío. Y qué mejor plan para descansar y desconectar estando en casa que ver algunas de las películas que se estrenan estos días en las múltiples plataformas a las que tenemos acceso desde casa. A continuación ofrecemos algunas recomendaciones para no perderse entre hoy y el domingo 23:

'Escape' (Movistar, 22 de marzo)

Llega a Movistar lo nuevo de Rodrigo Cortés, basado en una novela de Enrique Rubio, y protagonizado por Mario Casas y Anna Castillo. N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?

'Bird' (Filmin, 21 de marzo)

Buen drama adolescente británico dirigido por Andra Arnold. Bailey, de 12 años, vive con su padre soltero Bug y su hermano Hunter en una casa ocupada del norte de Kent. Bug no tiene mucho tiempo para sus hijos y Bailey, que se acerca a la pubertad, busca atención y aventuras por su cuenta

'En un confín del mundo' (Netflix, 21 de marzo)

Llega a Netflix esta curiosa comedia catastrofista con sello finlandés. La fe de un párroco se tambalea cuando un meteorito cae en su pequeña comunidad finlandesa. El impacto desata el caos y despierta oscuros impulsos criminales.