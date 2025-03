¿Se dice "abstraerse de" o "abstraerse a"?

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) explica que el verbo “abstraer” se construye habitualmente con la preposición “de” (“Ella se abstrae del ruido”) para señalar aquello de lo que alguien o algo se aparta, y no con “a” (“Ella se abstrae al ruido”).

Sin embargo, en los medios de comunicación se ven y escuchan a menudo frases como las que siguen: “Resulta ya imposible abstraerse a la marejada de malestar ciudadano que recorre el continente”, “Aunque le sobra experiencia, no puede abstraerse a esa adrenalina que le genera el partido” o “Supo hacer su trabajo y abstraerse a las presiones externas”.

Como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo “abstraer” suele ir acompañado de la preposición “de”, y resulta inadecuado el empleo de “a”. Esta confusión puede surgir de un cruce con el verbo “sustraer” con el sentido de ‘apartarse de algo’, que admite el uso de ambas preposiciones, “a” y “de”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo más apropiado habría sido escribir “Resulta ya imposible abstraerse de la marejada de malestar ciudadano que recorre el continente”, “Aunque le sobra experiencia, no puede abstraerse de esa adrenalina que le genera el partido” y “Supo hacer su trabajo y abstraerse de las presiones externas”.

No obstante, lo dicho con anterioridad no significa que este verbo no pueda ir nunca seguido de la preposición “a”, siempre que esta no exprese aquello de lo que el sujeto se aleja, como en el siguiente enunciado: “Son sombras que no oscurecen el juego si uno es capaz de abstraerse a la hora de jugar”.