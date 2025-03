Habla Teo Lucadamo, hijo de Aitana Sánchez-Gijón: "Ser 'hijo de' no mola una mierda en el hip hop"

Teo Lucadamo acaba de publicar su disco debut bajo una pregunta: "¿Qué es este rollo de querer ser rapero?". En él huye de maquillajes, el artista mira de frente a los "privilegios" que le han hecho desembarcar en esta música: hombre, blanco, de clase acomodada y con una madre famosa, la actriz acaba de publicar su disco debut bajo una pregunta: "¿Qué es este rollo de querer ser rapero?". En él huye de maquillajes, el artista mira de frente a los "privilegios" que le han hecho desembarcar en esta música: hombre, blanco, de clase acomodada y con una madre famosa, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, recientemente galardonada con el Goya de Honor

El joven se ha abierto en una entrevista a la Agencia EFE: "Ser su hijo ayuda en cuanto a visibilidad, porque a los periodistas les da un titular, pero a la hora de molar, no mola una mierda en el mundo del hip hop", ha reconocido quien hace oídos sordos a "ser socialmente aceptado". "Yo intento ir a la mía", insiste.

Lucadamo (Beniarbeig, Alicante, 2001) se reconoce "nervioso" ante este lanzamiento, 'El dilema del rapero blanco' (Universal), del que se sentiría "muy orgulloso" su yo de 2018, cuando empezó a crear canciones inspirado por artistas como Tyler The Creator o Kendrick Lamar.

"Tiene mucho que ver con lo que he mamado de cultura americana de televisión y de internet, también con buscar algo mío, algo que no tenga que ver con los gustos de mis padres, y porque es un género de transgresión", explica este "transgresor muy tibio, tampoco demasiado", sobre las razones por las que abrazó esa escena musical el hijo de un argentino y una española con ascendencia italiana.

El cantante descarta que ser "hijo de" fuera la causa de su fichaje por la discográfica; apuesta por el planteamiento de un disco que llama la atención de cara al hip hop nacional y que tiene que ver con la apropiación cultural por parte de blancos españoles de un estilo identitario para una comunidad oprimida, la negra en EE UU, sobre todo desde dónde se plantea.

"No me considero rapero, no represento el hip hop ni lo pretendo", señala en las notas de prensa oficiales, cosa que reafirma a la prensa: "Prefiero que me llamen artista, porque me expreso de distintas formas".

Considera que, desde su posición de privilegio, su acercamiento al género ha de ser forzosamente "más respetuoso", como "ansia de conocimiento, de asumir la ignorancia para poder empaparte". "No de presentarte como que lo sabes todo y formas parte de eso", diferencia.

"Va mucho con los tiempos que haya esta conciencia de los privilegios. Para mí hay que tomárselo con naturalidad, sin caer en el metavictimismo de sentirse culpable por serlo. Yo tomo conciencia pero no dejo de divertirme por ello", afirma el músico, que opta por incorporarlo "para que salga un sonido particular" con las referencias que disfruta como el jazz-hip hop o con influencias del "r&b", "muy noventero y dosmilero".

Su autoanálisis cargado de honestidad, manifestado en muchos momentos como sátira, le lleva a trazar en el disco una radiografía severa tanto de la falta de compromiso profesional que puede mostrar un artista (él mismo, aunque de forma exagerada, en 'Llamadas') o los vicios de las compañías discográficas, como la suya ('UGM').

"Intento meterle mierda a todo el mundo, pero desde el sentido del humor, porque en momentos complicados como en los que escribí ese tema, que fue un día que estaba muy puteado, ayuda a comunicar sentimientos oscuros y chungos", cuenta.

En ese sentido, cuando afirma que los raperos blancos se convirtieron en instrumentos del capitalismo para hacer suyo el hip hop, dribla como puede las posibles contradicciones del sistema del que él mismo participa sin ocultarlas .

"¡Qué más instrumento del capitalismo que sacar disco con Universal! Pero va de la mano del consumismo y la economía que tenemos. Habrá quien diga que es una mierda y lo es, como también lo es que yo tengo un pensamiento político que se opone a esas ideas", justifica.

En las próximas semanas iniciará los conciertos de presentación del álbum, con fechas como las de Valencia (4 de abril, sala Jerusalem), Zaragoza (24 de abril, sala López), en la localidad madrileña de Aranjuez (27 de abril, sesión Vermut), en Murcia (2 de mayo, Warm Up Festival), Barcelona (9 de mayo, La Nau) y Mallorca (Mallorca Live Festival, 12 de junio).