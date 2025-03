César Rincón recibió en Italia el premio “Opera Taurina” por su trayectoria

El pasado domingo recibió en Monza (Italia) el premio “Opera Taurina” del Club Taurino Italiano, en un acto entrañable que reunió a aficionados de toda la geografía transalpina. El maestro colombiano, leyenda viva del toreo, revivió junto a ellos los capítulos más intensos de su vida taurina y personal. Hay toreros que se convierten en símbolos. César Rincón es uno de ellos.en un acto entrañable que reunió a aficionados de toda la geografía transalpina. El maestro colombiano, leyenda viva del toreo, revivió junto a ellos los capítulos más intensos de su vida taurina y personal.

El encuentro, celebrado en los salones de la Villa Real de Monza, fue moderado por el presidente del Club, Paolo Mosole, y su vicepresidente, Gaetano Fortini. Allí, en un ambiente de respeto y admiración, se repasaron las claves de su trayectoria: su valor sin límite, la hondura de su toreo, su capacidad para crecerse ante las adversidades.

Recordó sus inicios en Colombia, marcados por la dureza, y evocó la trascendencia de sus triunfos en Madrid. “Mi primera Puerta Grande fue de las más importantes de mi vida”, confesó. También rememoró la tarde de Rincón habló sin reservas.“Mi primera Puerta Grande fue de las más importantes de mi vida”, confesó. También rememoró la tarde de “Bastonito” , aquella en la que supo, definitivamente, que ya era “torero de Madrid”.

Hubo momentos profundamente personales. Como el recuerdo de la cornada sufrida en Palmira el 2 de noviembre de 1990: “Ese día volví a renacer. Gracias a las transfusiones de sangre y a todos aquellos colombianos que me devolvieron la vida”, afirmó. También habló de su batalla contra la Hepatitis C: “Veía todo negro, pensé que no volvería a torear. Pero con determinación y el apoyo de mi familia salí adelante”.

Uno de los instantes más emotivos del acto llegó al proyectarse su última gran faena en La Maestranza, en 2007. El propio Rincón , visiblemente conmovido, revivió aquel momento como si aún tuviera la muleta en la mano.

Preguntado por el futuro de la tauromaquia, se mostró realista pero esperanzado: “Sabemos que el toreo atraviesa dificultades, sobre todo en Latinoamérica. Pero viendo el ejemplo de este Club y de vuestra afición, incluso en un país no taurino, hay motivos para seguir luchando”.