La contundente decisión del PSG tras la “expulsión” de Messi del Balón de oro

La prestigiosa revista France Football dio a conocer ayer a los nominados para el Balón de Oro 2022 con más de un sorpresa. No se sabe quién se va a llevar el Balón de Oro, aunque de los treinta nominados. Karim Benzema, del Real Madrid, es quien lidera todas las apuestas y sería una sorpresa gigantesca que no se lo dieran. Pero lo que es seguro es quien no va a conseguir el trofeo el próximo 17 de octubre: Leo Messi. El futbolista del PGS no está entre los finalistas por primera vez desde 2005. Tampoco está Neymar y del PSG sólo se ha colado Mbappé. Una decisión que no ha gustado nada en París y que, incluso obligó a L’Équipe a dar explicaciones.

Este revés, sin embargo, provocó que el Paris Saint Germain reaccionara defendiendo las cualidades del argentino. Según sostiene el diario L’Equipe, los mandatarios del conjunto de la capital tomaron la decisión de, una vez finalizado el mercado verano (1 de septiembre), sentarse con el entorno del deportista para forzar una renovación de su contrato.

“Ampliaremos un año más”

“París ha mostrado signos positivos en las últimas semanas para discutir un nuevo contrato, ya que hay una opción de ampliara el vínculo un año y ambas partes están de acuerdo”, remarcó el rotativo. Los dirigentes también tienen pensado mover fichas para prolongar el contrato de de otras dos figuras de la plantilla dirigida por Christophe Galtier: el defensor brasileño Marquinhos y el mediocampista italiano Marco Verratti.

El medio francés también niega que exista la posibilidad de que Messi regrese al Barcelona, donde es una leyenda al ser el goleador histórico de la institución. “No ha habido ningún contacto con el FC Barcelona ni con Laporta desde la marcha de Leo. Los que dicen lo contrario son mentirosos”, fue la respuesta que recibió el rotativo desde el entorno del ‘30′.

Un giro de 180 grados

Leo Messi llegó como una superestrella al PSG pero su rendimiento la pasada temporada dista mucho de lo esperado cuando el PSG lo sacó del Barcelona convirtiéndolo en el fichaje bomba de la temporada. El delantero argentino saldó su primer curso con 11 goles y 15 asistencias en 34 partidos. Y lo que es más importante, no dio el salto cualitativo para ganar la Champions League que los dueños del club parisino esperaban cuando decidieron hacerse con sus servicios. Es más, Messi falló un penalti en la eliminatoria ante el Real Madrid que les dejó fuera de la competición.

Todos estos motivos provocaron que en el club parisino se planteasen buscarle una salida e incluso el propio L’Equipe llegó a calificar su fichaje de “decepcionante” pero ahora, tras su buen arranque de temporada, la opinión del PSG ha dado un giro de 180 grados.

El argentino firmó por dos temporadas pensando en una última aventura en la MLS, pero los dirigentes del club parisino ya le han hecho llegar su intención de añadir un año más a ese contrato.

La gallina de los huevos de oro

En el seno del actual campeón de la Ligue 1 existe el convencimiento de que la mejor versión de Messi en París aún está por llegar pero sobre todo no quieren deshacerse de la gallina de los huevos de oro. Y es que Messi ha hecho ganar mucho dinero al PSG.

El campeón francés considera rentable el fichaje de Leo, que le ha hecho ganar 700 millones de euros. Al menos, eso afirma su presidente, Nasser Al-Khelaifi que ha confesado que fichó al argentino pensando no sólo en el dinero que le tendría que pagar sino en lo que Leo les podría hacer ganar.

Hace apenas un mes, Marc Armstrong, el director de marketing del club francés, anunciaba que la llegada del argentino ha significado la entrada de diez nuevos patrocinadores y que casi ha multiplicado por dos el valor de esos contratos. “Hemos tenido un crecimiento en áreas donde antes podíamos llegar a acuerdos de entre 3 a 5 millones euros y ahora suponen entre 5 y 8 millones, por lo que el impacto es considerable” aseguró.