El Eibar quiere fichar a Enric Gallego

Fútbol

El cuadro armero se reestructura tras su descenso a Segunda División. Gaizka Garitano tomará el relevo en su banquillo y Enric Gallego podría ocupar el hueco que ha dejado en el Eibar la salida de Kike García a Osasuna.

El delantero de 34 años tiene contrato con el equipo rojillo hasta 2022 y podría seguir el camino inverso al de Kike García. Enric Gallego ha disputado 26 partidos esta temporada con Osasuna y ha anotado un gol, el atacante vería con buenos ojos volver a recalar en Segunda División para poder mejorar sus registros en el Eibar. Si bien el Real Zaragoza o el Tenerife también estarían dispuestos a ofrecerle esta oportunidad, las opciones de ascenso del conjunto vasco podría declinar la balanza a su favor. Antes Enric Gallego deberá resolver su contrato con Osasuna, que presumiblemente le dará la carta de libertad. Es decir que el atacante podría recalar a coste cero en el Eibar.

El Eibar quiere a Enric Gallego y a Xavi Quintanillà

Otro futbolista de Primera al que quiere ofrecer acomodo el Eibar es a Xavi Quintanillà, futbolista del Villarreal que esta temporada ha jugado como cedido en el Norwich City. El Huesca y el Real Valladolid también pujarán por hacerse con sus servicios.

El Eibar podría vender a Edu Expósito

El centrocampista de 24 años recaló en Ipurua en sustitución de Joan Jordán convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club. El Eibar pagó por Edu Expósito 4 millones de euros al Deportivo de La Coruña. Ahora buscará recuperar dicha cantidad tras su descenso. Sin duda, un fichaje asequible para el Betis, que no dudará en lanzarse a por Edu Expósito si termina haciendo caja por Andrés Guardado, por William Carvalho o por Guido Rodríguez. Además, Villarreal, Celta y Alavés intentarán su fichaje