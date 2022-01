Rafa Nadal se enfrentará al italiano Matteo Berrettini en las semifinales del Open de Australia y lo hará no antes de las 4:30 de la madrugada de este jueves 27 al viernes 28 de enero. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Eurosport, la cadena que tiene los derechos de televisión del torneo para España.

El tenista español superó en cuartos de final a Dennis Shapovalov, en un encuentro que estuvo marcado por el golpe de calor que sufrió Nadal y por las polémicas declaraciones del canadiense, quien acusó al balear de disfrutar de un “trato de favor” por parte de los jueces, a los que Shapovalov acusó de ser “todos unos corruptos”.

Nadal busca su sexta final en el Open de Australia. Campeón en 2009, al vencer a Roger Federer, Nadal perdió las otras cuatro finales que disputó. La última en 2019, contra Novak Djokovic.

Berrettini, que eliminó a Carlos Alcaraz en tercera ronda y a Pablo Carreño en octavos de final, se deshizo en cuartos del francés Gael Monfils en un duro partido a cinco sets que duró tres horas y 49 minutos. El italiano ganó las dos primeras mangas, perdió las dos siguientes y terminó superando a Monfils en el quinto (6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2).

Durante la entrevista posterior al partido, Berrettini fue insultado por un aficionado. “Mateo, qué te jodan”, gritó el espectador después de una respuesta del tenista italiano, que prefirió no contestar. “No he escuchado nada”, dijo el tenista. “Aquí en esta pista hay muchos grandes aficionados al tenis y otros que no lo son”, añadió.

Berrettini, nacido hace 25 años en Roma y profesional desde 2015, ha ganado 7,6 millones de euros durante su carrera, muy lejos de las cifras de Rafa Nadal. A sus 35 años, el tenista español, profesional desde 2001, ha ganado, solo en premios por su participación en los torneos, más de 111 millones de euros.

La otra semifinal del Open de Australia enfrentará al ruso Daniil Medvedev con el griego Stefanos Tsitsipas. En cuartos, Medvedev tuvo que remontar dos sets en contra al canadiense Felix Auger-Aliassime, al que terminó ganando en cuatro horas y 42 minutos (6-7, 3-6, 7-6, 7-5 y 6-4). Más fácil lo tuvo Tsitsipas ante el italiano Jannik Sinner, al que superó por 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas y seis minutos.