Interior traspasa ocho terrenos donde había cárceles a la nueva sociedad pública para levantar 1.332 viviendas sociales

El Ministerio de Vivienda continúa nutriendo de recursos a la nueva sociedad pública para levantar el parque social de vivienda prometido por el Gobierno. La responsable del departamento, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que el Ministerio del Interior ha cedido al Sepes -germen de la futura empresa pública- ocho terrenos en los que antes se ubicaban centros penitenciarios tan conocidos como el de Carabanchel para el desarrollo de viviendas sociales.

Según ha detallado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los suelos están ubicados en centros urbanos de cinco comunidades autónomas, en las ciudades de Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos; y permitirán la construcción de 1.332 viviendas para "cumplir con el compromiso de poner todos los recursos del Estado para garantizar el derecho a la vivienda".

Los terrenos donde se encontraba la antigua cárcel madrileña de Carabanchel serán los que más viviendas alberguen, 508. Su desarrollo, según ha explicado la ministra, permitirá complementar el proyecto de Campamento.

Como ha detallado Rodríguez, esta es la tercera gran actuación destinada a nutrir a la sociedad pública con recursos para levantar un parque público de vivienda. La primera fue el traspaso de 17 terrenos donde se ubicaban instalaciones militares para construir estas residencias y la segunda, el traspaso desde la Sareb de 40.000 viviendas y terrenos para levantar otras 50.000.