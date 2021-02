9:25 Los candidatos votarán a las 12, tras la franja reservada a personas vulnerables Los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas de este domingo en Cataluña votarán a partir del mediodía, una vez concluya la franja horaria de 9 a 12 reservada para las personas y colectivos vulnerables. El candidato de ERC y actual vicepresidente -presidente en funciones- del Govern de la Generalitat, Pere Aragonés, votará a las 12 horas en el Institut Joan Coromines, en Pineda de Mar, localidad de la provincia de Barcelona de la comarca del Maresme. Por parte de Junts, la candidata y todavía diputada en el Congreso, Laura Borràs, lo hará también a las 12 horas en l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, en Barcelona, al igual que Àngels Chacón, la candidata del PDeCat, que votará en Igualada (Barcelona), en concreto, en el E.I.P. Pare Ramon Castelltort y Mirald. El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, acudirá también al mediodía a votar al Centro Cultural La Roca del Vallès, localidad de la que fue alcalde. A la misma hora tiene previsto votar el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, en el l’Institut d'Educació Contínua de la UPF, en Barcelona. A este centro acudirá, asimismo, la candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, aunque no se ha concretado la hora se la espera también alrededor del mediodía. Por su parte, el candidato del Partido Popular en Cataluña a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, votará mañana a las 12 horas en el Pabellón de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Misma hora, pero en Barcelona, lo hará el candidato de Vox, Ignacio Garriga en el colegio electoral de la calle Sant Joan de la Salle, 42 de la capital catalana. En lo que respecta a la CUP, su candidata, Dolors Sabater, no ha convocado a la prensa ni ha confirmado la hora a la que acudirá a depositar el voto en la urna.



La Generalitat ha insistido esta semana en que el 99 % de las mesas electorales no tendría problemas para constituirse, pero era previsible y ha sucedido que no es así. Como era de esperar, la constitución de las mesas electorales no ha sido de forma tan ordenada como en otras elecciones. A estas horas, aún no se han constituido en muchos colegios de Tarragona.

La mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.

En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 65 años que habían sido designadas y que han sido sustituidas por los suplentes y en otros por situaciones sobrevenidas, como una señora, en una mesa de un colegio de Barcelona, que ha alegado que su hijo, epiléptico, ha padecido esta noche dos ataques y debe acompañarle durante el día.

El resultado de las elecciones catalanas marcará el futuro de las alianzas con ERC en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa

Las patrullas serán estáticas y no se moverán de los 2.763 colegios durante todo el día

Los comicios han visto incrementado su precio debido a la crisis sanitaria

8:10 Empiezan a constituirse las 9.139 mesas en los 2.763 colegios electorales Las 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes, han empezado a constituirse a las 08:00 de este domingo para las elecciones catalanas, marcadas por unas medidas excepcionales debido a la pandemia de la covid. De los 2.763 puntos de votación, 1.728 corresponden a la provincia de Barcelona, 361 a la de Girona, 357 a la de Tarragona y 317 a la de Lleida, en unos comicios en los que se han incorporado nuevos espacios electorales a fin de garantizar las medidas de seguridad y sanitarias, incluidos siete mercados municipales y 23 pabellones deportivos en la capital catalana. En Barcelona, cuatro de cada 10 barceloneses tienen asignado para votar uno de los nuevos 129 colegios electorales creados para ofrecer estas garantías a los electores y a los miembros de las mesas y, en paralelo, algunos puntos de votación en anteriores comicios han sido descartados por no reunir los requisitos requeridos en el contexto de la pandemia.

Los electores recibirán una tarjeta censal en sus domicilios, con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral

Las elecciones catalanas 2021 están condicionadas directamente por la pandemia del coronavirus. El covid-19 afecta de lleno, tanto a la hoja de ruta de los partidos políticos como a los ciudadanos que irán a votar. Ante la situación sanitaria que vivimos, la Generalitat ha habilitado diferentes franjas horarios para efectuar los votos y se permitirá a aquellas personas salir de su aislamiento, ya sean positivas por covid-19 o hayan tenido un contacto estrecho, para ir a votar el 14F.

Preparativos del colegio electoral instalado en el Pabellón Camp del Ferro del barrio de Sant Andreu de Barcelona

En la víspera de los comicios aún faltan por responder más de 3.000 reclamaciones

Los resultados de las elecciones catalanas prevén un escenario de pactos muy complicado tras los vetos y líneas rojas trazadas durante la campaña

7:56 Barcelona ciudad tendrá 94 sedes electorales más para evitar aglomeraciones La gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Berbel, ha dicho este sábado que se han aumentado de 271 a 365 las sedes electorales (respecto a las elecciones generales de 2019) para evitar las aglomeraciones en las elecciones catalanas que tendrán lugar este domingo. “Se ha hecho un esfuerzo enorme desde este ayuntamiento y desde todos los ayuntamientos de Cataluña para que cada persona que quiera votar pueda ejercer su derecho democrático a elegir libremente con el máximo de medidas de seguridad sanitarias”, ha declarado a los periodistas en el polideportivo Camp del Ferro.



Hasta 5,6 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en un clima de creciente desapego. El Govern garantiza todas las mesas