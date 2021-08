El nuevo Podemos calienta la coalición con sus ataques

El Gobierno y Podemos mantienen una relación en crisis que sigue deteriorándose con los impases del verano. La crisis estival se ha hecho notar ataques por la concesión de fondos para el aeropuerto del Prat, Naturgy o la confrontación sobre el rey emérito al que Unidas Podemos ha llegado a comparar con el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado a más de 30 años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción.

En una entrevista en RNE la portavoz morada en el Congreso, Sofia Castañón aseguró que ni siquiera Roldán «uno de los fugados más famosos de los noventa» estuvo «tantísimo tiempo» fuera de España. En ese sentido, criticó que, durante este tiempo no se haya activado ningún mecanismo que garantice que el actual Rey, Felipe VI, «no va a hacer o no está haciendo lo mismo que su padre».

La formación morada ha fijado su objetivo contra Don Juan Carlos I, del que se cumple un año desde su marcha fuera de España como una estrategia que busca desestabilizar la monarquía parlamentaria y así cuestionar a Don Felipe y lo que representa de manera que sea identificado, en vez de como una solución, como un problema para España.

Pese a que el Gobierno siempre ha mantenido que Juan Carlos I no huyó del país «al no estar inmerso en ninguna causa», Sánchez eludió responder si se dan las condiciones para su vuelta y se parapeta en un apoyo sin fisuras a la Jefatura del Estado y el papel del actual monarca al que elogia por su compromiso con la «transparencia, la actualización y la renovación» de la Corona. Sin embargo, esta declaración de intenciones chocaba con la de sus socios que arremetieron contra los escándalos «de corrupción e impunidad» del anterior jefe del Estado y calificaron su situación de «grave anomalía democrática». «El hecho de que Juan Carlos de Borbón viva a todo lujo en Abu Dabi mientras se persigue penalmente a quien hace una canción crítica con la monarquía pone en cuestión, además de la libertad de expresión, el principio de justicia e igualdad ante la ley», censuró en Twitter la líder morada, Ione Belarra. Sánchez evitó pronunciarse en contra de estos ataques y respondió con un: «Podemos va a seguir trabajando para que la democracia llegue a la Jefatura del Estado y por un horizonte republicano para España». Mientras, desde el Ejecutivo, la portavoz dijo que «cada uno es responsable de sus palabras».

Del chuletón a Naturgy

Esta no es la única crisis entre ambos socios de Gobierno. Antes de las vacaciones fue la del punto del chuletón y el dilema de ser o no ser carnívoro. «A mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible», dijo Sánchez. En el más de año y medio de vida de la coalición nunca el presidente había lanzado un mensaje de desautorización así hacia uno de sus ministros y ese fue el primer aviso para navegantes, en concreto para Alberto Garzón. Las palabras de Sánchez desde Lituania, intentaban evitar «un serio problema» con el sector del campo lo que ahondó más en la brecha que separa a PSOE y a Podemos.

Pero la tensión va semana tras semana y, aunque algunos ministros se empeñan en rebajarla, otros no la niegan. Podemos ha incidido en sus críticas al PSOE por algunas decisiones del Gobierno de Sánchez. El diputado Juantxo López de Uralde aseguró que la ampliación de El Prat «no es una decisión correcta» y Castañón que trasladarán su oposición en Congreso y Consejo de ministros. También la venta de la empresa Naturgy a una empresa extranjera con residencia en las Islas Caimán «es una pésima noticia para nuestro país. Perdemos soberanía», afirman.