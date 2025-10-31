La Audiencia de Madrid limita el rastreo de las llamadas de la asesora de Begoña Gómez a empresas de la cátedra

La Audiencia Provincial de Madrid ordena al instructor del "caso Begoña Gómez" que limite el rastreo del registro de llamadas de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, a las empresas vinculadas a la cátedra extraordinaria que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La instancia superior al juez Juan Carlos Peinado estima parcialmente los recursos de apelación interpuestos contra la diligencia de investigación por la defensa de la alto cargo de Presidencia del Gobierno, la esposa de Pedro Sánchez y la Fiscalía.

Los magistrados madrileños excluyen, con ello, que se indague en si, desde que fue nombrada directora de Programas en julio de 2018, mantuvo comunicaciones telefónicas con Globalia, Air Europa o el Africa Center que también dirigió Gómez en el Instituto de Empresa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí que podrá analizar si cruzó llamadas con las compañías privadas que, altruistamente, desarrollaron el software (Indra, Google, Telefónica, Arsys, Manpower) o ejercieron de patrocinadores de la cátedra (Reale Seguros y Fundación La Caixa). Así como con números de la propia UCM y su personal.

Los investigadores también tendrán que comprobar si Álvarez se comunicó telefónicamente con el empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los imputados en la causa, y su grupo empresarial.

Hay que recordar que este mismo tribunal ya avaló como pertinente, necesaria para la investigación y de mínima intensidad esta pesquisa sobre las comunicaciones de la asesora de la mujer del jefe del Ejecutivo.