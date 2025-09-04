La Armada inicia un nuevo despliegue en el Golfo de Guinea

El Golfo de Guinea se ha consolidado como un punto de gran relevancia para España y para el conjunto de Europa, no solo por su valor económico o estratégico, sino también por los desafíos de seguridad que plantea, acentuados por su cercanía a la península y Canarias. La región enfrenta problemas como la piratería, el tráfico ilícito y los flujos migratorios irregulares, lo que la convierte en un área prioritaria de vigilancia. Por ello, la Armada española mantiene desde hace años un compromiso activo con la estabilidad del Atlántico africano.

El último movimiento en esta línea ha sido el despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Rayo', que ha zarpado del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria para cumplir una misión que durará casi cuatro meses. Con 81 efectivos a bordo, bajo el mando del capitán de corbeta José Antonio Parejo Cabezas, el objetivo es seguir reforzando la presencia nacional y europea en esta delicada zona, considerada una de las más sensibles del panorama internacional.

Primer destino: Cabo Verde

La operación, integrada en la estrategia de la Unión Europea para la seguridad marítima y dentro de las Presencias Marítimas Coordinadas (PMC), afrontará un calendario exigente de escalas y actividades. La primera de ellas tendrá lugar próximamente en el puerto de Mindelo, Cabo Verde, donde el buque, entre otras acciones, realizará la entrega de ayuda humanitaria al Servicio Nacional de Protección Civil del país africano. Una donación coordinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que también refleja el lado solidario del despliegue.

Acto de despedida del BAM 'Rayo' EMAD

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, en las próximas semanas se espera que el BAM 'Rayo' recale también en puertos de Nigeria, Ghana, Gabón, Camerún, Angola, Senegal y Mauritania. En todas estas escalas, el contingente español llevará a cabo ejercicios de cooperación militar destinadas a fortalecer el conocimiento y la confianza mutua, así como a incrementar las capacidades locales en materia de seguridad marítima. Asimismo, se espera una amplia implicación de las delegaciones diplomáticas españolas presentes en la región, con el objetivo de reforzar la acción exterior del Estado y acompañar a la Armada durante sus estancias en los diferentes países.

Seguridad marítima bajo el marco europeo

El despliegue español se enmarca dentro de los mecanismos de la Unión Europea diseñados para garantizar la presencia y estabilidad en zonas de alto interés estratégico, como es el Golfo de Guinea. Se trata de una iniciativa que busca, especialmente, consolidar la acción naval europea de manera permanente en las naciones costeras del África subsahariana. Además, pretende aumentar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas, siempre en cooperación con los ejércitos locales. España es uno de los principales impulsores de este programa y su compromiso queda de nuevo reflejado en la participación del BAM 'Rayo', segundo de los cuatro Buques de Acción Marítima del Mando Naval de Canarias.