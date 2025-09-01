Mohamed VI pone a un general al frente de la ciberseguridad nacional de Marruecos

El Rey Mohammed VI ha nombrado al General de Brigada Abdellah Boutriq Director General de la Dirección General de Seguridad de los Sistemas de Información (DGSSI), en un momento crucial en el que los desafíos cibernéticos se cruzan con los desafíos de la soberanía digital.

Este militarpertenece a una generación de oficiales que combinaron la formación académica con estudios militares avanzadas. Es graduado de la Real Escuela Militar de Mequinez (promoción de 1987) y posee un título de ingeniero por el Instituto Nacional de Estadística y Economía Aplicada (INSEA). Es diplomado de Estado Mayor y posee un Máster en Seguridad y Defensa del Real Colegio de Altos Estudios Militares.

A lo largo de su carrera, el General Boutriq ha desempeñado funciones de liderazgo, como Director de Asistencia, Capacitación, Monitoreo y Experiencia en la DGSSI. También ha sido Inspector Adjunto de la Dirección de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas Reales.

Este ascenso, subrayan medios marroquíes, se produce en un contexto nacional e internacional marcado por la escalada de ciberamenazas, lo que convierte el fortalecimiento del liderazgo sénior en ciberseguridad en una prioridad estratégica. Esta decisión demuestra los continuos esfuerzos de Marruecos por modernizar su ciberinfraestructura y colocar personal cualificado al frente de instituciones críticas, con el fin de proteger su soberanía digital y asegurar su espacio de información