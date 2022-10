El sorprendente consejo de Amador Mohedano a Antonio David sobre Rocío Carrasco: “Que no la denuncie, que se espere”

La noche de este lunes ha sido complicada para Rocío Carrasco. La heredera universal de Rocío Jurado se enfrentaba a José María Franco, el chófer de su madre, en un nuevo episodio de ‘En el nombre de Rocío’.

José María Franco y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

Franco, quien ha ido cambiando varias veces de versión a lo largo de las últimas dos décadas, le pedía perdón a la mujer de Fidel Albiac por no haber contado la verdad sobre todo lo relacionado con Antonio David, del que fue amigo en su momento. Ahora, dos décadas después de aquellas vivencias de las que él fue testigo, ha llegado a asegurar lo siguiente: “Tuve que sujetar a Antonio David para que no pegara a Rocío... Llegó a cogerla del cuello y del pelo”. Por su parte, Rocío Carrasco no pudo evitar emocionarse ante estas afirmaciones.

Amador Mohedano no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar este capítulo, y lo ha hecho, como siempre, en el canal CadenaJuanjoVlog junto al youtuber Juanjus: “José María Franco es un kamikaze de toda la vida de Dios... Él entró como jardinero de Rocío Jurado en la casa de La Moraleja, y había cosas que no nos gustaban y él terminó de chófer de mi sobrina y de Fidel. Lleva catorce años contando mierdas y de todo”, comienza diciendo.

Amador Mohedano en el 'Deluxe' FOTO: Telecinco

“No tiene vergüenza mi sobrina si se sienta con él. Si tiene cojones a sentarse delante de él, apaga y vámonos, porque no sabes todo lo que ha dicho este señor de Fidel y de todos... Lo que no entiendo es como esta cadena permite llevar a este tipo de personajes a un tema tan serio como el que se está debatiendo. La Justicia tiene que decir ya que NO, que esto no puede ser, porque la razón a nosotros ellos nunca nos la van a dar porque se les corta el grito”, desliza un Amador Mohedano visiblemente enfadado.

El youtuber ha comentado que lo único que quieren, tanto Rocío Carrasco como la productora del programa, es abrir la causa contra Antonio David Flores, ya que necesitan que este denuncie para que se reabra todo el caso: “Antonio David que no denuncie, que se espere porque todo va a venir junto... Aunque yo no hablo con él, sí hablo con mi sobrina Rocío Flores”, dice el ex de Rosa Benito.

Para concluir, Amador ha querido manifestarse tras la polémica y comentada entrevista de Ana María Aldón a Jorge Javier en ‘Sálvame’: “Ana María Aldón es una tranquilona de cojones. Yo ya lo intenté con ella diciendo que tuviera paciencia, que Ortega Cano estaba pasando por una época muy chunga. A mí ella nunca me ha dicho que se sentía mal ni desplazada ni nada, y ahora lo dice, y dice que se van a divorciar, pues nada... Creo que cada vez que se sienta tendría que pensar en su hijo y en cuando vea todo eso el día de mañana”, concluye.