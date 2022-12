“Los Jueves Rosas” con Marina Esnal: Ortega Cano se desmelena (y bien que hace) en su nueva vida sin Ana María Aldón

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen, pero siempre después de darle al play.

Capítulo 40

En este nuevo episodio comenzamos, como no podía ser de otra manera, con el culebrón de la semana, del mes, y puede que del invierno. El trío “amoroso” protagonizado por Alba Carrillo, Jorge Pérez y Alicia, la mujer de este continúa generando expectación y también incertidumbre ante tanta incógnita sin resolver.

Cada vez van saliendo nuevos datos a la luz que apuntan a que Alba y Jorge, compañeros de productora y también de programa, habrían manteniendo relaciones íntimas en la noche del pasado viernes. Sus amigos más cercanos intentan protegerles, pero parece que ni eso ha sido suficiente, ya que el guardia civil habría pasado la noche en casa de su representante, el actual novio de Olga Moreno, Agustín Etienne. ¿Estamos ante una deslealtad televisada? ¿Es esto un montaje, como muchos piensan?

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

Cambiando de asunto, y poniéndonos más serios, este jueves os contamos en exclusiva la reacción de Fayna Bethencourt a la noticia de que su ex, Carlos Navarro, ‘El Yoyas’, se encuentra en busca y captura de la policía tras no haberse presentado en el juzgado para ingresar a prisión. Todo esto se remonta a diciembre del 2020, cuando Carlos fue condenado a casi seis años por un “maltrato continuado” a su ex y madre de sus dos hijos.

Por cierto, ¡que Ortega Cano ha rehecho su vida! Y lo ha hecho recuperando su vida social nocturna, en compañía de sus hermanos y también de una nueva amiga. Así lo publica en exclusiva la revista ‘Semana’. Además, el pasado martes el torero disfrutaba de una jornada de disfrute en Valencia tras acudir a una entrega de premios en la que fue homenajeado, y donde también estuvo presente la Infanta Elena. Allí, el ex de Ana María Aldón cantó, bailó y disfrutó como hace mucho tiempo que no hacía.

Por último, y no por ello menos importante, lo cierto es que dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en este caso podemos confirmar que es así gracias a la última portada de Bertín Osborne.

