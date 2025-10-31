Anita Williams actualiza su estado de salud tras someterse a una biopsia: "Está todo bien"

Buenas noticias. Anita Williams ha recibido los resultados de la biopsia a la que se sometió hace unos días después de que le hubieran encontrado dos tumores. La exconcursante de "Supervivientes" hacía saltar todas las alarmas tras desvelar que no "tenían buena pinta". "Me noté un bultito en la mama y me aconsejaron que me hiciera seguimiento. Estoy esperando los resultados, pero me han dicho que hay dos que no tienen buena pinta", explicó en el programa "Fiesta".

"Estoy supercontenta"

Ahora, tras unos días en vilo, Anita ha comunicado la mejor de las noticias a través de sus redes sociales. "Chicos, estoy supercontenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien, gracias a Dios", ha revelado la televisiva, confesando que ha superado su "mayor miedo".

Anita Williams en Telecinco De viernes

"Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando y tal... pero que, de momento, todo bien", ha añadido la exconcursante de "Supervivientes". "No he rezado tanto como en estas últimas dos semanas", desvelaba la joven de 28 años. Ahora, solo queda conocer los resultados de las pruebas a las que se sometió del hígado tras su paso por el concurso.

Concienciación

Cuando reveló que le habían encontrado dos tumores, Anita lanzó un importante mensaje de concienciación. "Quiero deciros que vayáis al médico; si te duele algo, es que tu cuerpo te está hablando", declaró la televisiva. "La mamografía no me la querían hacer porque hasta los 40 no es necesaria, pero a los 35, si tienes antecedentes, deberías hacértela", insistió. Finalmente, los resultados han salido bien.