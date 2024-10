La mentira de Marius Borg a la policía que echa por tierra su coartada

Marius Borg, por más que lo intente, no consigue alejarse de la polémica que le pisa los talones desde que fuese detenido por violencia de género. Un grave y feo delito que ha puesto en jaque no solo al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, sino a toda la Familia Real, que capea el temporal a duras penas, tratando de salvarle del difícil destino judicial, sin causar más escándalos a la Corona. Sus cimientos se tambalean mientras se denuncia el retraso de declaración ante la policía o que se haya saltado ya dos veces la orden de alejamiento contra su exnovia, Nora Haukland, mandándole nuevas amenazas y, según se cree, incluso llevándolas a término. Eso es lo que se sospecha después de que haya sido detenido un asesino a sueldo contratado para “silenciarla”, lo que ha obligado que la joven influencer huya de Noruega y se instale fuera de sus fronteras. No en silencio, como hasta ahora, pues ha decidido romper su silencio y denunciar lo que ha sufrido durante el tiempo que ha estado a su lado. Habla de episodios de violencia y sobre cómo se ha silenciado partes del caso. Pero quizá el revuelo esté lejos de terminar, ahora que se ha de relieve una mentira que ha contado Marius al mundo.

Marius Borg y Haakon de Noruega en una imagen de archivo Gtres

Pero no se trata de una mentira a los medios de comunicación para salvar su reputación o a su exnovia para tratar de que retire la demanda o recuperar su amor. Marius Borg ha mentido a la propia policía que le tomaba declaración, lo que en sí puede agravarle aún más su horizonte judicial. Cuando se le preguntaba por lo sucedido el 4 de septiembre en el que fue detenido por agredir física y psicológicamente a su exnovia, él no dijo toda la verdad a los agentes. De hecho, optó por mentir descaradamente en su declaración, tratando de escudarse en sus adicciones para excusar sus acciones delictivas y que la opinión pública se apiade de él. Sin embargo, el pueblo se muestra afín con la víctima, quien tuvo que ser atendida en el hospital por el fuerte traumatismo cerebral que presentaba el día que su apartamento quedó destrozado por completo.

Él mismo ha reconocido que agredió a su exnovia y pedía perdón por ello a través de un comunicado de prensa. Hablaba de adicciones y problemas de salud mental que arrastraba desde hacía años para exculpar su responsabilidad. Aun así, estuvo casi 30 horas en el calabozo, donde meditó sobre lo que iba a contar, centrando su discurso en la “ebriedad con alcohol y cocaína”. Mentía. Al menos eso se ha desvelado ahora que se han filtrado los resultados de los análisis toxicológicos que se le realizaron tras su detención. Se le tomaron muestras de sangre y orina para comprobar si era cierto que su organismo estaba intoxicado con las sustancias que decía. En parte sí, en parte no, según destaca el medio ‘VG’.

La ex de Marius Borg, Nora Haukland Instagram

Las pruebas a Marius Borg son determinantes a la hora de rebajar o aumentar su posible pena, pues si está bajo los efectos de estupefacientes podría excusas sus acciones. No es el caso, pues efectivamente han encontrado en su sistema rastros de cocaína, MDMA (éxtasis) y THC. Pero no hay nada de alcohol recorriendo sus venas, aunque sí evidencia de la actividad aún latente de los efectos de las otras sustancias. Es decir, miente al decir que estaba borracho cuando sucedió todo, algo que ya maneja la propia policía en su investigación, aunque ha optado por guardar silencio: “Por el bien de la investigación no queremos comentar esta información”, sentenciaban. Sí que se ha quejado públicamente su abogado, denunciando la filtración de este detalle: “Ha declarado anteriormente que ha luchado contra el consumo de drogas durante mucho tiempo. Que este tipo de información se filtre ilegalmente es innecesario y muy objetable. Obviamente, contribuye a que todos tengan cuidado al comunicar información”, se quejaba, el mismo que cuando saltó el escándalo de que Marius Borg había mandado a su ex al hospital, dijo que era un delito menor casi sin importancia.