El desafío de la infanta Sofía con el que marca diferencias con Leonor

La infanta Sofía comienza a dar sus propios pasos. Ya no sigue las directrices palaciegas, ni atiende a las pautas que su condición real le marcan. Ha querido perseguir sus propios sueños y fijarse sus propias metas. Es por eso que el pasado 8 de septiembre se sentó por primera vez en los pupitres del emblemático Forward College. Aquí recibirá formación universitaria en el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, escribiendo su propio capítulo y alejándose de los quehaceres de la corona.

En mente tiene el próximo gran acontecimiento familiar. El próximo 24 de octubre se celebran la entrega de los Premios Princesa de Asturias y no faltará a la cita con su hermana, sus padres y, tradicionalmente, también la abuela Reina Sofía. Un reto institucional que no le desvía la atención de los desafíos que se ha marcado y que desde el prestigioso centro de estudios le proponen. Y es que se tendrá que manejar con conocimientos que se escapan incluso a la dura formación que recibe su hermana Leonor, ahora completando su formación castrense.

La Infanta Sofía en Lisboa © Casa de S.M. el Rey

La infanta Sofía, pionera en Inteligencia Artificial

Comenzó su andadura en el madrileño Colegio Santa María de los Rosales. Después cumplió el Bachillerato Internacional en la prestigiosa UWC Atlantic College de Gales, graduándose el pasado 24 de mayo, siendo el orgullo de la familia. Hasta aquí siguió los mismos pasos que le marcaba con un año de diferencia su hermana, pero a la hora de elegir carrera ha querido apostar por el futuro. Tras unas merecidas vacaciones con Palma como telón de fondo en un verano atípico, además de emprender otros viajes privados, sonó de nuevo la campana de las clases en Foward College.

Este emblemático centro le ha llevado ahora a comenzar una nueva etapa en Lisboa. Ha estado dos años alejada del nido palaciego y no le pesará ahora la distancia. Y es que en su formación en el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales pasará también por París y Berlín. La proyección internacional es uno de los puntos fuertes de su plan de estudios, con clases impartidas en inglés. También hay opción de fortalecer conocimientos en otras lenguas con optativas en portugués, francés y alemán.

Pero la novedad está en la implantación de la Inteligencia Artificial a su formación académica. La hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia podrá manejarse con maestría en terrenos de IA, una novedosa apuesta del centro que acaban de anunciar en sus redes sociales: “En Forward College, la IA no es solo un tema, es parte de nuestro ADN. Desde el primer día, los estudiantes aprenden a usarlo ética, eficiente y confiadamente”. Por ello, la infanta Sofía tendrá acceso a herramientas como GPT-%, Claude de OpenIA, entre otras diversas opciones que desgranan desde la universidad.

“Study Modo, que guía a los estudiantes paso a paso a través de problemas complejos, en lugar de simplemente dar respuestas, desarrollado con nuestros científicos que aprendieron. También, Careers Bot, que sugiere oportunidades alineadas con las habilidades y objetivos de cada estudiante”, siguen detallando en su publicación de Instagram. Como el taller de inducción de IA, donde “presenta a cada estudiante la mentalidad y las habilidades necesarias para usar la IA de forma responsable”. “Este enfoque refleja la visión amplia de Forward College para una educación post-AI, que construye habilidades intelectuales, sociales y prácticas para prosperar en un mundo formado por el constante cambio tecnológico”, informan.