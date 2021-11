Caso abierto: polémica por la muerte de «La Veneno» cinco años después

Gente

Misterio

El 9 de noviembre de 2016, Cristina Ortiz, conocida popularmente como «La Veneno», fallecía en el Hospital de la Paz madrileño, en el que había ingresado tres días antes de urgencia, con múltiples contusiones.

Hoy, cinco años después, las hipótesis de accidente, suicidio o asesinato continúan siendo unas incógnitas sin resolver. El pasado mes de febrero el juez encargado del caso archivaba las investigaciones y descartaba la existencia de un posible delito de homicidio. Pero su familia no está dispuesta a que la cosa acabe así y solicita que se abra de nuevo el proceso, según Trini Ortiz, hermana de la fallecida, «en busca de la verdad, porque tenemos clarísimo que fue un asesinato, y esto no se puede archivar, iremos hasta donde haga falta para esclarecer los hechos. Cinco años han pasado y no se conoce el motivo de su muerte. ¿Quién la mató?».

Trini es rotunda al manifestar que «nuestra madre ha sido una mujer maltratadora, y en la actualidad, de repetirse sus maltratos, estaría encarcelada a cadena perpetua. Pegaba a sus hijos de forma salvaje. Y no porque yo sea lesbiana ni mi hermano mariquita, no, nos maltrataba por sistema, a lo bestia. Hoy sigue teniendo un genio terrible… Pero yo como hija la perdono. Igual que lo hizo Joselito, al que mi madre censuraba que se dedicara a la prostitución. Y quiero dejar una cosa clara para los que critican que diga mi hermano y no mi hermana. Joselito nunca se consideró mujer, decía «soy maricón». Yo hablo de él en masculino porque me da la gana. No tengo que darle explicaciones a nadie. Mire, me llamaban despectivamente tortillera, me insultaban por la calle por mi condición sexual, pero siempre tuve genio y figura para salir adelante».

La Veneno en una imagen de archivo

Reconoce que «mi familia está dividida, porque mi madre, si nunca le dio nada a Joselito, tiene que ser su única heredera. Pero no voy a pelearme por cuatro euros…».

Desvela que «mi hermana Mari Pepa, a la que hay gente que tacha de chalada, es quien se ha encargado de pagar a los forenses, se está dejando la piel para que se sepa la verdad… Con mi madre mantengo las distancias, mejor no hablar del tema…».

Trini ha puesto a la venta prendas heredadas de Cristina con el fin de recaudar fondos para que se realice una estatua con la imagen de «La Veneno». Su intención es conseguir los permisos necesarios para que pudiera colocarse en el madrileño Parque del Oeste, donde Cristina ejercía la prostitución.

«Tengo ropa de mi hermano Joselito, «La veneno» para los demás, y con los beneficios de su venta hacerle un homenaje en forma de figura de bronce, porque esa placa que le dedicaron en el parque ni tiene gusto ni hace honor a sus méritos como persona y como icono del colectivo LGTBI».

Trini, la hermana de Cristina Ortiz, en 'Sálvame' FOTO: La Razón (Custom Credit) Mediaset

El que fuera último novio de «La Veneno», el rumano Alin Bogdan Kalin, al que algunos de los familiares y seguidores de Cristina acusan de ser el presunto autor de su muerte, según Trini, «está a punto de salir de la cárcel. Me gustaría hablar con ese hombre cara a cara. Ese sabe más de la cuenta sobre la muerte de mi hermano. A un drogadicto como Alin con «na» le callan la boca».

A Trini le molesta que «hicieran una serie sobre «La veneno» sin contar con nuestra familia, en la que se demuestra que a nosotros nos ponen como lo peor de lo peor».

Una de las guionistas de esa producción fue Valeria Vegas, biógrafa e íntima amiga de Cristina, quien es muy clara al referirse a las palabras de Trini: «Que diga lo que quiera, no pienso entrar en debates absurdos, lo único que quiere esa mujer es que le conteste para recorrerse los platós. No voy a caer en su juego, mi opción es la discreción». A los cinco años de la desaparición de su amiga, Valeria se pregunta «¿quién se apresuró a ordenar que incineraran los restos mortales de Cristina? No se puede incinerar un cuerpo del que no se tienen claras las causas de su muerte. Ahora, buscar respuestas es como intentar r encontrar una aguja en un pajar. Con la cremación todo se fue al traste».

Valeria Vegas, autora de '¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno' FOTO: Ángel Díaz Briñas Europa Press

No se pronuncia sobre la intención de hacer una estatua de bronce, pero considera que «la placa que se le dedicó a Cristina es un reclamo para que la gente acuda a recordar a “La Veneno”. Vamos allí con respeto y cariño, se dejan flores, peluches, mensajes…».

Oscar Tarruella, experto en homicidios y autor de un informe pericial encargado por la familia Ortiz sobre la muerte de «La Veneno», opina que «tendría que reabrirse el caso. La inspectora de la Policía Nacional que estaba de turno el día en que falleció Cristina mandó un escrito al juzgado explicando que se habían cometido negligencias graves a todos los niveles. Pero el fiscal del proceso no dio importancia a las declaraciones de la inspectora… Sorprende la actitud de ese hombre, que ni tan siquiera firma con su nombre, sino con sus iniciales, y que, por lo que sea, no le interesa reabrir el caso, a pesar de que algunos profesionales estamos demostrando que fue una muerte violenta que no ha sido investigada. En mi opinión, nos encontramos ante un homicidio, probablemente involuntario. En febrero de 2021 la jueza cerró el caso, pero nosotros estamos presentando nuevas pruebas, incluido un nuevo escrito de esa policía, para solicitar la reapertura del caso».

Tarruella se refiere al personaje que podría aclarar la situación: «Alin oculta algo, si no es el autor principal de la muerte, esconde algo. El día que ingresaron a «La Veneno», él estaba desaparecido, horas después se deshizo de las pertenencias que le interesaron y solo recogió lo que consideró oportuno».