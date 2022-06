Kiosco: El regreso a España de la Princesa Leonor y la separación de Isabel Preysler y Vargas Llosa, protagonistas de la prensa del corazón

La revista “¡Hola!” publica las primeras imágenes de la Princesa Leonor y su primer plan de verano en familia, tras regresar a casa del internado de Gales donde estudia Bachillerato. Los Reyes y la Infanta Sofía estaban esperando su vuelta a Madrid para ir a ver el espectáculo flamenco “De Sheherazade”, una espectacular manera de celebrar el reencuentro y las excelentes calificaciones con las que ha terminado el curso Leonor.

Arropada por todos sus compañeros en la tradicional fiesta de inicio del verano que no quiso perderse, Ana Rosa Quintana luce nueva imagen y lanza un mensaje esperanzador: “Ya estoy aquí. Estoy muy bien. El proceso es duro, ¡no voy a engañar!, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien”. El pasado 2 de noviembre, Ana Rosa Quintana daba su noticia más difícil. Anunciaba en directo que padece cáncer de mama y que se retiraba un tiempo de la pantalla para centrarse en su recuperación y en su familia. El pasado sábado, siete meses después, la veterana periodista se ha dejado ver de nuevo junto a sus compañeros de la televisión, muy sonriente y llena de vitalidad.

Alice Campello y Álvaro Morata renuevan sus votos matrimoniales en el quinto aniversario de su boda y celebran además el triple bautizo de sus hijos. La pareja está esperando su cuarto hijo: “Siempre quise ser madre joven, tener familia numerosa. Era mi sueño y sigue siendo mi mayor ilusión”, ha dicho la influencer. El 17 de junio de 2017 la pareja reunía a sus familiares y amigos en su boda de ensueño en Venecia. Los novios ponían el broche de oro a su historia, que nació en las redes sociales, con una espectacular y romántica puesta en escena en un entorno único.

Además, las imágenes inéditas, todas las anécdotas y sorpresas de la divertida boda de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La mayor de las hermanas Pombo se ha casado en Segovia y lo ha celebrado en un castillo medieval, vestida de princesa y rodeada de “influencers”. Es uno de los escenarios que fue clave en el comienzo de su historia de amor y, por eso, Lucía y Álvaro tenían muy claro que Segovia sería el lugar en el que se convertirían en marido y mujer. “Es el nexo de la familia de Álvaro y la mía. Empezamos a ir gracias a que los padres de Álvaro nos invitaban constantemente a su casa y, finalmente, nos acabamos comprando una casa a cincuenta metros de la suya y hacemos muchísima vida allí, tanto en verano como los fines de semana”, contaba a la revista.

La protagonista de la revista “Semana” es Ana Rosa Quintana y su vuelta a lo grande. La presentadora ha regresado con intención de no irse muy lejos, pues lo hace con las pilas recargadas, nuevo look y planes para quedarse.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa viven separados. “Semana” confirma que la pareja ya no vive bajo el mismo techo. En concreto, en la mansión que la reina de corazones posee en la exclusiva urbanización madrileña de Puerta de Hierro. El premio Nobel está instalado en otra vivienda, a pesar de que en las últimas semanas han acudido juntos a más de una cita en la que han sido inmortalizados por las cámaras.

Rocío Carrasco tendrá que ir a juicio con su hijo por impago de la pensión. La hija de Rocío Jurado es una de las protagonistas del nuevo número de la revista ya que tendrá que ir a juicio contra su hijo, David Flores.

En Lecturas, Omar Sánchez estalla, en exclusiva, tras el vídeo íntimo de Anabel con Yulen: “Nos ha faltado al respeto a su familia y a mí”. El empresario, que aún se recupera de su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja, vive con sorpresa y dolor las relaciones íntimas de su ex con Yulen Pereira en “Supervivientes”. “Se pueden dar besos y cariño, pero eso se lo podría haber ahorrado”, confiesa en exclusiva para la publicación.

Diez Minutos lleva a su portada las imágenes de la recuperación de Belén Esteban. Tras dos meses de dura rehabilitación trasd su rotura de tibia y de peroné, la ex de Jesulín ha dejado atrás la silla de ruedas y ya puede desplazarse con muletas.