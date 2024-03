Antonio Tejado ya conoce la declaración ante el juez de la asistenta de María del Monte: “Pensé que las habían matado”

El 9 de febrero la vida de Antonio Tejado cambió radicalmente. Regresó a la primera plana informativa, pero esta vez no por sus amoríos, ni por las tramas que surgían en los realities en los que se aventuraba. En su lugar, era noticia por su arresto por supuesta implicación en una banda criminal que robaba mansiones en Sevilla, como la de su tía María del Monte. Se le considera presunto “autor intelectual” del asalto, aunque aún se están realizando las pesquisas que determinarán su grado de implicación. Entre ellas, la declaración ante el juez de la empleada del hogar de la cantante y su esposa, Inmaculada Casal, que ha tenido lugar este mismo viernes en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Un impactante testimonio considerado clave y del que ya se ha desvelado su contenido.

Los abogados de María del Monte y Antonio Tejado, y la empleada del hogar de la folclórica, en los juzgados Europa Press

El objetivo del juez y de los abogados de ambas partes es conocer todos los detalles de lo que sucedió en casa de María del Monte aquella fatídica madrugada del 25 de agosto de 2023. Tanto ella como su mujer estaban en el interior cuando accedieron los asaltantes, al igual que Damaris, la asistenta, que ha ratificado su versión de los hechos presentada en su día ante la Guardia Civil. Así, tal y como recoge ‘Diario de Sevilla’, la empleada recuerda cómo se despertó tras oír “fuertes ruidos”. Pensó que era la hija de Inmaculada y su marido, no le dio mayor importancia, pero aprovechó para ir al baño. Ya dentro, alguien trató de entrar, pero el pestillo estaba echado. Cuando salió se topó de frente con un hombre con el rostro tapado con un pasamontañas.

Ahí comenzó un traumático episodio que recuerda aún con el miedo en el cuerpo, pese a que el ladrón le explicó que “solo se trataba de un robo y que no iba a pasar nada”. No le creyó, porque “pensó que las habían matado” (a María del Monte y su pareja), pero descubrió que no fue así cuando el asaltante le preguntó por el número de personas dentro del domicilio. No sabía qué había sucedido con sus jefas, que mientras tanto estaban siendo maniatadas, amenazadas y tratadas con especial violencia e intimidación. Ella fue retenida en otro lugar de la casa, concretamente en el sótano.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

No estaba sola, pues los ladrones consideraron oportuno que junto a ella esperasen también la hija de Inmaculada Casal y su esposo. Después, cuando abandonaron la vivienda con un botín que superaba el millón de euros, se reencontró con sus jefas. Después prestó declaración ante la Guardia Civil y este viernes ha vuelto a revivir lo sucedido ante el juez y los abogados de ambas partes. También el de Antonio Tejado, que prepara su estrategia para que su cliente pueda demostrar su inocencia, una vez conocidos todos los detalles y testimonios que las autoridades manejan.