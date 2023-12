Ariadna, la compañera que «chivó» a Isa su origen

Con lágrimas en los ojos, aparecía hace una semana Isa Pantoja en la televisión, recordando el momento que un buen día todo lo que sabía sobre su vida se rompió en mil pedazos, como consecuencia de la información que le facilitó su compañera de pupitre, con la que compartía aula en el colegio más caro de Marbella: el Swans International School, donde ella cursaba sus estudios de Primaria. La hija de la tonadillera relató «el palo» de enterarse así: «Yo tenía siete años y una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada, yo no sabía ni qué era eso».

Grupo de clase de Isa Pantoja en el colegio británico Swans, de Marbella Cedida

Según ha sabido LA RAZÓN, la alumna en cuestión que le dio «el chivatazo» se llama Ariadna C.P., perteneciente a una conocida familia marbellí. Se dedica a la arquitectura en Sevilla y también hace sus pinitos en el mundo de la moda para algunas marcas. Paradojas de la vida, tanto Isa como Ariadna, han aparecido en revistas. Una como hija de Isabel Pantoja y la otra como la modelo de un vestido que vistió la Reina Letizia.

La madre de Ariadna, E.H., en una conversación mantenida con nuestro medio, recuerda que todo ocurrió sin mala intención: «Fue cosa de niños, que los mayores damos más importancia de la que tiene. Mi hija llegó muy alterada a casa diciendo que la señorita Tessa la había castigado por decir a Isa que había visto en la tele que la habían traído de Perú y que su madre no era la cantante».Ariadna, según cuenta, lo pasó mal por el revuelo que se montó. Ese mismo día, cuando Dulce, la cuidadora de Isa fue a recogerla al colegio, se la encontró en el patio envuelta en un mar de llanto. En los siete kilómetros que separan el Swans de La Pera, la niña no dejó los gimoteos ni un segundo. A la llegada a la residencia familiar, Dulce le explicó todo lo que había ocurrido a la tonadillera.

El berrinche de Julián Muñoz

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, sin pensárselo ni un segundo acudieron al colegio a pedir explicaciones. Según sigue relatando E.H., aunque Isabel no pisó ni un solo día el colegio para fiestas de fin de curso, graduaciones o actos similares, se presentó exigiendo que castigaran y expulsaran a su hija. «Se oían las voces de ella y de Julián desde fuera. Gracias a Dios, en el colegio nos conocían muy bien. Mi niña iba allí desde los cuatro años y su conducta era intachable. No pasó nada. No la expulsaron. Yo le expliqué todo muy bien a mi hija, le dije que hay niños que llegan de la barriga y otros del corazón, que no debía decir esas cosas a Chabelita».

Isa Pantoja De Viernes

Sin embargo, Pantoja reclamó con mucha dureza que se tomaran medidas y declaró que le dolía que su hija, «sin saber todavía la verdad de su corta vida, se hubiera enterado de esta manera tan cruel de su adopción». La tonadillera, que habría preferido esperar a que creciera para contarle su versión, habló con ella mismo día y le explicó cómo fue su proceso de adopción y le hizo creer que sus padres biológicos habían muerto en un accidente de tráfico.

Dulce junto a Isa Pantoja Gtres

En 2014, cuando Isabel Pantoja entró en prisión, la madre biológica de Isa aprovechó para salir a escena y contar en televisión que fue ella quien dio en adopción a la pequeña, poniendo en duda la manera en la que la cantante se hizo con la niña.

Isa tardó un tiempo en encajar la realidad y en esa tarea le ayudó Dulce, la cuidadora que iba todos los días puntual a recogerla al colegio. La niña no pudo evitar ser siempre el centro de atención de los paparazzis desde que llegó a Marbella. Ser la hija de la tonadillera la convirtió en la pequeña Isabel, una de las caras más buscadas por la prensa del corazón. Ariadna la recuerda hoy como una niña «buena, lista y trabajadora».

Enchufada en el colegio de los aristócratas

Isa estudió Primaria en el Swans, el centro escolar más caro de Marbella, en plena Milla de Oro, donde acuden hijos de actores, aristócratas o empresarios de grandes multinacionales. Alumnos de 36 nacionalidades, cuyos padres ostentan un alto nivel adquisitivo, se dan cita allí y algunos se pasean con sus guardaespaldas. Con ellos se codeaba la hija de Pantoja, que pudo entrar en el centro, a pesar de la dificultad que hay para ocupar una plaza, gracias a que Julián Muñoz le cedió el hueco destinado para su nieta. E.H. cuenta que «Isa nunca asistía a cumpleaños, aunque sí era invitada. Tampoco ella recibía a niños en su casa de La Pera».