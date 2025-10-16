Beatriz Trapote emociona a María José Campanario con su carta sobre la recuperación de su padre de un cáncer de pulmón

La familia de Beatriz Trapote nunca olvidará el último verano. El padre de la periodista, Eugenio, fue diagnosticado de cáncer de pulmón, unas palabras que nadie quiere escuchar y que sumieron al clan en uno de sus episodios más complicados.

El padre de Trapote tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia y a una operación para extirpar el tumor, una intervención que tuvo lugar el pasado 9 de octubre y que ha dado una nueva oportunidad a Eugenio. A sus 72 años ha vuelto a nacer gracias a la labor del equipo médico que le ha tratado, a quienes su hija Beatriz estará eternamente agradecida.

“Gracias, Doctor Diego González Rivas. Gracias a ti, hemos conseguido ver la luz en un túnel en el que nos encontrábamos sin salida. Mi padre, Eugenio, con 72 años, ingresó en marzo en Jerez por una neumonía. Después de meses sin total recuperación, ya en Madrid y pruebas interminables, llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer de pulmón, un adenocarcinoma T4 muy grande. La quimioterapia comenzó. La primera la toleró bien, pero tras la segunda llegaron las complicaciones: fiebre, infección, transfusiones… y un tumor que seguía siendo inoperable. El miedo, la impotencia y las dudas nos invadieron”, comienza recordando Trapote esos primeros momentos de angustia.

Fue entonces cuando el doctor González Rivas se presentó en sus vidas como un ángel. Familias que habían pasado por lo mismo recomendaron a Trapote pedirle una segunda opinión, y celebra que hacerlo fue la mejor decisión que ha tomado en su vida: “Conseguimos que revisara todos los informes y nos explicó su protocolo. Según su criterio, el tumor era operable, y había que actuar cuanto antes”.

La intervención a la que Eugenio fue sometido fue todo un éxito, tal y como Trapote explica: “El 9 de octubre de 2025 mi padre entró al quirófano con esperanza… y salió sin tumor, andando y sonriendo. Dos horas de operación, sin UCI, con recuperación sorprendente y un equipo humano excepcional. Gracias a todo el equipo por su cariño y profesionalidad, a la doctora Conchi Partida, y a todo el equipo del doctor por estar tan pendientes en todo momento”.

Sobre todo, Trapote se siente agradecida al doctor González Rivas no solo por salvar a su padre, sino por dominar una técnica que puede salvar a muchos otros en el futuro: “Por salvar vidas, por dar esperanza donde otros no la ven, por ser un pionero que ha cambiado la historia de la cirugía torácica en el mundo”.

Una emotiva carta que ha emocionado a su cuñada, María José Campanario, que también vivió de cerca los momentos de angustia tras el diagnóstico de cáncer del padre de Beatriz. “Qué alegría para todos”, dice la esposa de Jesulín de Ubrique.