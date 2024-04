Las Campos: el cisma que no habría tolerado Teresa

Ni la matriarca María Teresa sería capaz de arreglar el entuerto. Ella mantenía unidos a los suyos, pero su muerte desató los demonios familiares de las Campos, sobre todo las desavenencias entre su hija menor, Carmen Borrego, y su nuera Paola. Nunca se cayeron bien. La esposa de José María Almoguera tuvo palabras un tanto despectivas hacia su suegra en su negocio de estética, aireadas por una clienta «traidora» amiga de la Borrego, y despertó su rechazo absoluto.

José María se encontró con la disyuntiva de posicionarse con su madre o con su mujer y optó por alinearse con la segunda. Los desencuentros marcaron la relación materno filial. Y cuando nació el primer hijo de Paola y su marido, la reconciliación parecía en marcha, pero Carmen se quejó de que los padres primerizos le dieron una dirección falsa para que no viera a su nieto el día que vino al mundo.

La muerte de la matriarca, nos aclara una fuente cercana a las hermanas Campos, «acercó posturas. José y Carmen firmaron la paz, pero suegra y nuera guardaban en su interior sus discrepancias. Por mucho que intentaran dar una imagen de unidad, los más allegados sabíamos que la realidad era muy distinta. Se demostró cuando Carmen concedió una exclusiva anunciando que iba a ser abuela».

Carmen Borrego junto a su hija Gtres

Paola ha dejado claro que «mi suegra vendió mi embarazo sin que yo lo supiera. No me dio tiempo a contárselo antes a mi padre ni a mi mejor amiga. Me dolió mucho». Y no se lo ha perdonado. Antes de esto, la misma Carmen se encargó de negociar otra exclusiva, la de la boda de su hijo. Pero en las fotos, Paola parecía una actriz secundaria. Teresa, sus dos hijas y su nieto ocupaban los puestos de privilegio, mientras que a la recién casada le posicionaban en las esquinas de las imágenes. Se sintió ninguneada por su familia política. Y se notaba en la seriedad de su rostro, lo que ya presagiaba que la relación no sería lo que se dice demasiado cordial.

Cuando la suegra se marchó a la isla de «Supervivientes», comenzó a gestarse la venganza. Dicen que su hijo bebe los vientos por su mujer y, aunque han anunciado su ruptura matrimonial, algunos dudan de la veracidad de la noticia y están convencidos de que dentro de unas semanas anunciarán su reconciliación.

La tercera exclusiva destrozó literalmente a la suegra ausente. José María dedicaba a su progenitora frases tan duras como estas: «El trabajo de mi madre ha contribuido a la separación de mi matrimonio», «Mi madre me ha hecho mucho daño» o «Si no hubiera muerto mi abuela seguiría sin hablarme con mi madre».

Recibimiento amargo

Carmen se enteró de la ruptura y de las incendiarias frases al regresar de la isla. Los que la conocen bien aseguran que «está devastada, dice que no va a llorar, pero lo hace a escondidas. No se esperaba este desprecio de su hijo. Y en el fondo está hundida. Menos mal que cuenta con el apoyo de su marido José Carlos, su hija Carmencita y su hermana Terelu. Son una piña. José María vive un desarraigo familiar absoluto, todos están en su contra y toman partido por su madre».

Carmen Borrego, muy dolida, se entera de la traición de su hijo en directo Mediaset

Carmen, su hijo y su sobrina Alejandra trabajan en el mismo programa y en cualquier momento pueden cruzarse por los pasillos de la cadena. La primera confiesa que «si veo a mi hijo le saludaré, pero sé que él no me saludará de una manera natural, y eso me haría sufrir. Pero no es agradable tener tan cerca a mi hijo y no verle. No tengo ningún problema en mirarle a los ojos y saludarle, lo que no deseo es ponerle en una situación complicada».

El morbo está servido. Para Almoguera, escuchar desde la sala de realización a su madre y a su prima hablar de él es muy duro. Además, se ha ganado la animadversión de algunos de sus compañeros, que le censuran su comportamiento y se rumorea que empieza a arrepentirse. Alejandra no se relaciona con su primo y le afea que, sin querer ser personaje público, se preste a exclusivas. También Carmencita ya confesó que «estoy al lado de mi madre siempre». Mas dura es Terelu. En su entrevista a «De viernes» dijo indignada: «No sé si la cantidad económica que ha cobrado por la exclusiva mi sobrino le habrá compensado el daño personal a nuestra familia». El enfrentamiento habría sido impensable en tiempos de la matriarca.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes 2024' Mediaset

La familia y uno más: el exmarido de Carmen

Carmen está convencida de que detrás de los ataques de su hijo «está la figura de su padre». La Borrego y su exmarido, Francisco Almoguera, protagonizaron una ruptura infernal y ella cree que José María «se ha dejado manipular por su padre en mi contra. Está detrás de todo. En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas y esta es una de ellas».

Pero José María defiende a su progenitor por encima de todo. La semana pasada, a los reporteros que le preguntaron si su padre tenía algo que ver con sus desavenencias con su madre, malhumorado, les respondió tajante: «Dejarle en paz, porque es una persona anónima». Almoguera estuvo casado con Carmen entre 1989 y 1997. Es realizador de Informativos en RNE y fue subdirector de Información en RTVE. Él nunca ha querido salir en los «papeles». En estas últimas semanas ha recibido, y desechado, ofertas para sentarse en un plato de televisión. Siempre eligió el anonimato y, por muy altas que sean las ofertas, no rompe su silencio.