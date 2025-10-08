Carlo Costanzia emite un comunicado para proteger la intimidad de su hijo: "Ya se están tomando las medidas necesarias"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizan la última portada de la revista "Diez Minutos". En las fotografías, la pareja aparece disfrutando de un día de playa con su bebé de 10 meses. El hijo de Mar Flores, tras conocer la noticia, no ha dudado en emitir un comunicado en redes para proteger la intimidad de su hijo, anunciando medidas legales para todo el que publique una imagen del menor aunque esté pixelada.

Un paso al frente

"Mañana saldrá una portada de una revista donde soy portada junto a mi pareja y hasta aquí todo bien. Pero una vez más está mi hijo", comienza diciendo en el escrito. "No entiendo cómo puede ser que si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir", se pregunta el joven.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una imagen de archivo Gtres

"Está pixelado en esa foto, pero ya queda en manos del fotógrafo, la agencia de prensa, las cadenas... no sé qué pueden hacer con esta imagen y cuánta gente la puede ver o dónde puede acabar", prosigue el italiano. "Ya se están tomando las medidas necesarias para pedir amparo en la ley ante esta barbaridad. Hago un llamado a todos los padres y madres que trabajen en el sector o comentan este tipo de imágenes que se pongan por favor en nuestra situación". Y advierte: "Que sepa todo el mundo que haya publicado una foto de mi hijo aunque esté pixelada y la gente que tenga imágenes de mi hijo en cámaras, pc, programas, medios de comunicación y cadenas, que tendré que llegar con este asunto hasta el final". "Y ahora la gente que está todo el día criticando y hablando barbaridades, a ver si opinan de esto también", finaliza Carlo en el comunicado.

Anteriores comunicados

No es la primera vez que se emite un comunicado para proteger la intimidad del bebé. Mar Flores, a mediados del mes de julio, rompió su silencio en redes con un importante mensaje durante sus vacaciones familiares en Ibiza. "Desde hace varios días, he notado que varios coches de paparazzi me siguen constantemente. En especial uno con el que ya tuve un conflicto el año pasado por saltarse semáforos y cedas para intentar conseguir una foto. Entiendo perfectamente que estáis haciendo vuestro trabajo, pero os pido, por favor, que tengáis en cuenta que mis hijos son menores y que, si llegáis a captar imágenes donde aparezcan, pixeléis sus caras. Este mensaje es con el fin de proteger tanto a mis hijos como a mi nieto y a los menores que nos están acompañando durante estas vacaciones", rezaba el comunicado de la modelo.