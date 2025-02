Catorce años sin Amparo Muñoz, la mujer que dijo "No"

Hoy, 27 de febrero, se cumplen 14 años del fallecimiento de Amparo Muñoz. La actriz protagoniza un nuevo documental, de RTVE, bajo el título "Amparo Muñoz, la mujer que dijo NO", dirigido por María José Camacho, que recoge por primera vez el testimonio inédito de la única española de la historia que ha sido proclamada Miss Universo. El documental incluye testimonios de personas cercanas a la actriz como su gran amigo Luis María Anson, y su pareja en los 70, Máximo Valverde.

En 2004, y tras ser diagnosticada de una enfermedad terminal, decidió publicar sus memorias en las que confesaba que tras ser coronada Miss Universo, con solo 20 años, y tras seis meses de reinado, decidió renunciar a la corona. Quería denunciar, con este gesto, el mercadeo y privación de libertar por parte de los organizadores del certamen celebrado en Manila (Filipinas), en 1974. Esta renuncia sería solo la primera de muchas que haría a lo largo de su vida siempre que algo iba en contra de sus principios o de los derechos de la mujer.

Los hombres se aprovecharon de la fama de Amparo Muñoz larazon

Para la malagueña el reinado fue una auténtico infierno. La organización la obligó a mudarse a vivir a Nueva York lejos de su familia y, según ella, comenzaron a tratarla como a una muñeca, sometida totalmente por la institución. Después de rechazar varios eventos y viajes, sintiéndose muy manipulada por la organización, Amparo renunció al título, algo que causó un gran revuelo mediático en la época por la importancia que tenía el certamen y lo que significaba en su día.

"Después de treinta años, todavía recuerdo con terror mi experiencia como Miss Universo. Tanto que aprendí a dormir sentada: tumbada en la cama daba una cabezada durante una o dos horas y enseguida volvía el pánico a todo lo que me estaba ocurriendo, a todo lo que veía. Recuerdo una noche en la que Miss Filipinas me invitó a una fiesta en el ático del hotel y me encontré que la fiesta era especial: hombres y mujeres en grupos de dos, tres y hasta más personas se abrazaban y besaban. Era una auténtica bacanal. Por no hablar de las propuestas de entrar en el mundo de la prostitución", recordaba Amparo Muñoz en sus memorias, "Vida es el precio".

A pesar de su éxito trabajando junto a Eloy de la Iglesia, Pilar Miró o Carlos Saura y de estar incluso nominada a la Palma de Oro de Cannes, por su papel en '"Dedicatori", de Jaime Chávarri, Muñoz entró en una espiral de autodestrucción. Nadie quería trabajar con una heroinómana por lo que su carrera comenzó a apagarse. Falleció el 27 de febrero de 2011 a causa de un tumor cerebral.