Estas son las portadas de las revistas del corazón: La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan y el nuevo amor de Eva González

"Parece que lo hemos conseguido. Mira lo lejos que hemos llegado, cariño. Puede que hayamos tomado el camino más largo, pero sabíamos que algún día llegaríamos", canta Shania Twain en You’re Still The One, uno de los temas que ponen banda sonora a la historia de amor de Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo, publica la revista ¡Hola!. La revista publica todos los detalles de la boda de los Duques de Arjona el pasado fin de semana en Sevilla.

De los 260 familiares y seres queridos que han asistido a su boda, Cayetano y Bárbara han recibido todo tipo de regalos. Algunos de lo más curiosos, como la enorme tarta rosa procedente de Marbella que les entregó Fernando Martínez de Irujo, marqués de San Vicente del Barco, hermano del novio, quien también le entregó un reloj de mucho valor emocional.

En las páginas de Semana, los duques de Arjona vuelven a ocupar el centro del escaparate mediático, irradiando esa mezcla de elegancia y misterio que tanto fascina a la prensa del corazón. Pero la actualidad no se detiene ahí: la revista también se hace eco del delicado momento que atraviesa Rosa López, quien confiesa con valentía que su problema de salud "le ha provocado momentos muy duros", abriendo una ventana sincera a su faceta más humana. Y, entre luces y festejos, otro nombre propio se suma a la crónica social: el torero Israel Lancho, que celebra su esperada boda.

En "Lecturas" es la presentadora Eva González quien acapara toda la atención. La ex de Cayetano Rivera está de nuevo enamorada, tal y como reflejan las fotos de su cita, con un atractivo hombre, en Sevilla, con el que compartió confidencias y un apasionado beso. Desde 2022, fecha en la que el torero y ella tomaron caminos separados, no se le ha conocido pareja y ella ha contestado siempre a todas esas preguntas contando lo bien y lo tranquila que está soltera.

Diez Minutos muestra en exclusiva las mejores imágenes de la escapada de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y su bebé al refugio malagueño de las Campos para desconectar de la polémica tras el huracán provocado por las memorias de Mar Flores.