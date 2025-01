Exclusiva: Juan Avellaneda recibe el alta hospitalaria

Juan Avellaneda ya ha recibido el alta tras su ingreso hospitalario. Después de dos semanas y media en el hospital, el reconocido diseñador español ya se encuentra en casa recuperándose. Tal y como ha podido conocer en exclusiva este periódico, Avellanedaestá “muy cansado pero feliz”.

Fue el propio diseñador el encargado de desvelar su ingreso a través de su perfil de Instagram. “Ayer muchos visteis que tuve que venir a urgencias, y al no subir mi contenido diario, recibí miles de mensajes preguntándome cómo estaba. Os confieso que no me esperaba tanto cariño, y me ha emocionado muchísimo sentir vuestro apoyo. Finalmente, me han detectado problemas respiratorios, y aunque estoy bien, me han recomendado quedarme unos días ingresado para tratarlo". "Estoy en las mejores manos, con el increíble equipo de Teknon, y os aseguro que aquí me están cuidando de maravilla, aparte obviamente de S que es un 10", escribió Avellaneda el 20 de enero. Lo frágil que es todo y lo importante que es disfrutar del presente, porque, de verdad, la vida puede cambiar en un instante". Además, reflexionó sobre este bache de salud: "Durante las próximas 72 horas no podré hablar, así que seguramente no suba mucho contenido o lo haré sin voz, pero quería tomarme un momento para daros las gracias de corazón. Cuidaos mucho, porque la salud es lo más importante, y gracias por estar siempre ahí. Ayer muchos visteis que tuve que venir a urgencias, y al no subir mi contenido diario, recibí miles de mensajes preguntándome cómo estaba. Os confieso que no me esperaba tanto cariño, y me ha emocionado muchísimo sentir vuestro apoyo".

Desde ese día, Avellaneda ha ido relatando en su perfil de Instagram su ingreso hospitalario, tranquilizando a todos sus seguidores con su evolución. Finalmente, el diseñador ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra recuperándose en casa.

Avellaneda en Madrid Es Moda

El próximo 16 de febrero Juan Avellaneda tendrá lugar el lanzamiento digital de Avellaneda x See Iou, presentación que está dentro del marco de Madrid Es Moda. Del 13 al 18 de febrero, numerosos diseñadores expondrán en la ciudad sus nuevas colecciones y las calles de la capital se inundarán de moda de autor y de artesanía.