Gwyneth Paltrow vuelve a encender la Navidad con su calendario de adviento más "hot"

Ya es tradición: llega diciembre y Gwyneth Paltrow vuelve a sacudir las redes con su esperada -y polémica- guía de regalos navideños de Goop. La actriz y gurú del bienestar no se conforma con perfumes o bufandas de lujo: su lista anual busca, una vez más, "elevar la temperatura" de las fiestas con propuestas que oscilan entre lo sensualmente sofisticado y lo directamente extravagante.

"Investigamos, buscamos y rastreamos los rincones más lejanos de la tierra para que no tengas que hacerlo", promete la web de Goop al presentar esta edición, un compendio de caprichos carísimos, tratamientos de bienestar extremo y un toque de picante muy característico de la marca.

Sección íntima

Y es precisamente esa sección "íntima" la que ha vuelto a monopolizar la atención mediática. Entre las propuestas más comentadas destacan un juguete sexual de 345 euros, aceites corporales sensuales, y unos chocolates con extractos botánicos y adaptógenos "para potenciar la intimidad y el placer". Todo, por supuesto, presentado con la estética minimalista y exclusiva que define el universo Goop.

Gwyneth Paltrow será la portavoz temporal de Astronomer, la empresa en la que trabajaban el hombre y la mujer pillados en la 'kisscam' de Coldplay Astronomer

Pero si algo ha dejado boquiabiertos a los seguidores de Paltrow, ha sido el lanzamiento de su "calendario de adviento hot", valorado en 1.200 euros, que incluye una selección de accesorios dignos de una película de lujo erótico: una venda de seda roja, esposas chapadas en oro, seis metros de cuerda negra francesa y cinta adhesiva especial. La actriz asegura que estos objetos están pensados para "intensificar el placer y estimular la conexión", aunque para muchos, el concepto ha resultado tan provocador como hilarante.

La empresaria, sin embargo, no se limita al terreno sexual. Este año, Goop amplía su radio de acción hacia el bienestar extremo con experiencias dignas de millonarios. Su guía incluye desde un programa de mejora cognitiva en Tailandia (6.000 euros) hasta tratamientos de regeneración de tejidos en Italia (4.500 euros), reafirmando el posicionamiento de la marca en el sector del lujo saludable.

Entre los regalos más excéntricos -y caros- de la lista destacan un abrigo de visón de 20.300 euros, un bolso Hermès Multi Togo Kelly de 32 cm (14.200 euros) y una estancia en Villa La Guettière (Francia) por 65.000 euros la noche. Tampoco faltan las curiosidades "Goop style": un cenicero de 1.200 euros, un juego de tres en raya artesanal de alabastro y nogal (1.355 euros) o un telescopio Odyssey Pro de 3.890 euros.

Eso sí, la actriz no olvida a quienes buscan un capricho más asequible. Entre los regalos por menos de 100 dólares, hay detalles tan curiosos como una almohada con la frase "Por favor, márchese antes de las 9" (70 euros), calcetines de cachemir (42 euros), sales de baño "détox emocional" (35 euros) o una vela con aroma a pasta italiana (60 euros).

Este año, sin embargo, Paltrow ha decidido dejar fuera su famoso papel higiénico de colores neón, aquel que en su día se convirtió en viral. Quizás una señal de que, incluso en el universo Goop, hay límites.

Con esta nueva entrega, Gwyneth Paltrow vuelve a confirmar que su fórmula para el éxito combina lujo, provocación y un sentido del humor muy consciente de sí mismo. En su mundo, la Navidad no huele a canela ni a pino: huele —literalmente— a placer, bienestar y excesos cuidadosamente curados.