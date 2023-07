Isa Pantoja sufre un percance en el inicio de sus vacaciones en Marruecos con Asraf Beno

Los últimos meses han sido especialmente intensos para Isa Pantoja y Asraf Beno, separados por el paso del modelo por ‘Supervivientes’. No solo han pasado cuatro meses distanciados geográficamente, sino que también la hija de Isabel Pantoja ha tenido que dejarse la piel para defender a su prometido de todos los ataques que ha recibido en la isla y en los correspondientes platós de televisión. Pero por fin están juntos y pueden retomar su romance en el punto en el que lo dejaron, con planes de boda a la vista. Esto les ha llevado a querer aprovechar cada minuto que están juntos y, ahora, teniendo el paisaje marroquí como telón de fondo. Y es que la pareja ha puesto rumbo al país natal del maniquí, aunque el inicio del viaje parece haber sido algo accidentado para ella.

Isa Pantoja y Asraf Beno han querido regalarse tiempo de calidad en pareja con un viaje a Marruecos, el cual ha dado comienzo este mismo viernes, como así han mostrado en sus respectivos perfiles de Instagram. Se trata de su primera escapada veraniega. Les acompaña el pequeño Albertito, hijo de la colaboradora. A primerísima hora de la mañana han puesto rumbo a Algeciras, desde donde han tomado un ferry que les ayudaba a salvar la distancia que supone el estrecho de Gibraltar. Pasos que han ido compartiendo con sus seguidores, para que no perdiesen detalle y fuesen testigos de la emoción con la que emprendían este periplo por tierras africanas.

“Estamos muy contentos y muy animados”, aseguraba Asraf desde el interior de su vehículo a la espera de subir al ferry. Eso sí, quizá hablase demasiado pronto, pues parece que Isa Pantoja no ha disfrutado tanto el viaje, al menos no minutos después. La joven no ha podido evitar marearse en la embarcación por el vaivén de las olas, lo que ha podido sobrellevar subiendo a la cubierta y dejando que la brisa marina apacigüe su malestar estomacal.

Todo quedó en un inconveniente que se ha solucionado nada más tomar tierra. Y es que por delante quedaban muchas gestiones que realizar para asegurar el éxito de su viaje y, de paso, que sus seguidores siguiesen siendo testigos de su viaje. Además de cambiar dinero en efectivo para poder realizar compras, también se aseguraron de comprar las correspondientes tarjetas móviles para tener datos suficientes para subir contenido novedoso a sus redes sociales y deleitar a sus fans con las maravillas que se encuentran en su paso. Estaremos atentos a sus paradas y ver cómo se lo pasan Isa Pantoja y Asraf Beno, junto al pequeño Albertito, descubriendo los rincones secretos que solo el modelo conoce.