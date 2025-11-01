El llanto amargo de Lydia Lozano tras ser operado su marido del corazón

El estado de salud de Charly, el marido de Lydia Lozano, es preocupante. La periodista desveló anoche en el programa "¡De virenes!" las causas de que su pareja todavía esté ingresada en un hospital madrileño, y lo hacía derramando lágrimas de angustia y de dolor.

Una bacteria

"Está siendo todo muy duro, operaron a Charly de un problema en la espalda y descubrieron que tenía una bacteria que se había comido una válvula del corazón. Hubo que intervenirle de nuevo para atajar la situación. Mi marido sigue ingresado en el hospital y le quedan cinco o seis semanas allí, porque tienen que hacerle todo tipo de pruebas médicas".

Lydia Lozano y su marido Charly en una imagen de archivo Gtres

A pesar de los pesares, la colaboradora de "¡De viernes!" le define como "un buen enfermo. Y me dice que no quiere recibir visitas, que no desea que le vean en su estado".

Hace unos días, ella aparecía llorando en la portada de una revista. Acababa de salir de la UVI del centro sanitario y no podía contener lo que le martirizaba portada dentro. Es una mujer muy sensible y la hemos visto en muchas ocasiones sin poder reprimir el llanto.

Así nació su historia

La historia de amor de los protagonistas de esta noticia comenzó hace más de treinta y cinco años. Fue un flechazo absoluto. Lydia salía con un amigo de Charly pero le dejó para empezar una relación con su actual esposo. Se casaron dos veces, la primera el 22 de junio de 1990 en la madrileña iglesia de San Jorge, y la segunda fue una cerremos de conmemoración de sus veinticinco aniversario matrimonial, que tuvo lugar en un restaurante asiático.

No tienen hijos, porque así lo decidieron en su momento, aunque a él le hubiera gustado convertirse en padre, pero respetó que ella no tenía la necesidad de traer una criatura al mundo.

Estamos ante un hombre muy discreto. Suele acompañar a su mujer a algunos actos sociales, pero siempre se mantiene en un segundo plano. Huye del foco mediático sistemáticamente, y no posa ante los reporteros gráficos,