Lucía Rivera, una más en la familia de su "madrastra": así están siendo sus vacaciones juntas

Ya ha pasado más de un año desde que se dio a conocer la relación de Cayetano Rivera con la presentadora portuguesa María Cerqueira, y aunque los dos son muy discretos en lo que respecta a su romance, resulta evidente que está más que consolidado. Así se percibe en las imágenes que su hija, Lucía Rivera -a la que adoptó tras su matrimonio con Blanca Romero-, ha compartido en sus redes sociales. Fotografías en las que aparece disfrutando de unos días de vacaciones junto a la que se ha convertido en su familia política: la pareja de su padre y los hijos de esta.

De hecho, Lucía Rivera ha entablado una estrecha amistad con Kika Cerqueira, la hija mayor de María, con la que comparte profesión. Las dos son modelos e influencers y han trabajado juntas en algunos proyectos, una relación que ha traspasado lo laboral. “Una hermana me hacía falta, yo feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas”, comentó la prima de Tana Rivera.

No hay más que ver las imágenes que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram para comprobar que ya es una más en la familia Cerqueira, y parece tener especial debilidad con el pequeño de la casa, con el que ha pasado las horas jugando en la playa. ¡Hasta la han enterrado en la arena!

Lucía Rivera se divierte con la familia de María Cerqueira Redes sociales

Lo extraño es que no hay rastro de Cayetano Rivera en las fotografías compartidas. Una muestra de que el torero se ha tenido que perder este viaje familiar o que, aunque sí ha acompañado a las mujeres de su vida, prefiere ocupar un discreto segundo plano y no aparecer en las instantáneas.

En cuestión de poco más de un año, Rivera ha conseguido ganarse el cariño de la nueva pareja de su padre y de toda su familia, algo que por lo visto no sucedió en el caso de Eva González.

Lucía Rivera y Kika Cerqueira en una evento de gafas de sol GTRES

Siempre han existido rumores de que entre la presentadora de “La Voz” y la hija de Cayetano Rivera no había buena relación, y la joven influencer vino a confirmarlos de alguna forma al escribir lo siguiente en su libro, "Nada es lo que parece”:

"Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, sólo disimuló su desagrado hacia mí (...) Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido”.

Pasado pisado, y ahora Lucía Rivera disfruta de uno de sus veranos más familiares al lado de las mujeres maravillosas que su padre ha puesto en su vida. Esperemos que dure.