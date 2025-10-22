Mar Montoro, amiga de Leire, se moja sobre una posible colaboración con Amaia y "La Oreja de Van Gogh"

El regreso de Amaia Montero a "La Oreja de Van Gogh" ha sido, sin duda, una de las noticias musicales más comentadas del año. Después de casi dos décadas de carrera junto a Leire Martínez, quien tomó el relevo de Amaia en 2008 tras su marcha en solitario, la banda donostiarra sorprendía al anunciar el retorno de su vocalista original para celebrar su 30º aniversario en 2026. Una decisión que ha dividido a los seguidores del grupo, pero que Leire ha afrontado con elegancia, madurez y sin rastro de resentimiento.

"Todo lo que ellos decidan me parecerá bien", declaró la cantante hace unos meses, dejando claro que su etapa con "La Oreja" forma ya parte del pasado. "Yo en abril hablé de lo que hablé con mi nombre y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es. No es mi tema ya, no es mi noticia”, afirmaba con serenidad, dando por zanjadas las especulaciones sobre su papel en el futuro de la banda.

Ahora, quien ha querido hablar sobre cómo se encuentra Leire es su gran amiga y confidente, la locutora Mar Montoro, que ha aportado una visión cercana y sincera del momento vital de la cantante. "Desde aquí quiero desearles muchísima suerte, a "La Oreja" con Amaia, y también a mi amiga Leire. Creo que al final el universo coloca todo para que todo el mundo esté contento", expresó Montoro con tono conciliador.

Sobre si se ha hecho justicia con Leire tras la decisión del grupo, Mar se mostró prudente, aunque optimista: "No sé si se ha hecho justicia, pero sí creo que ambas partes están bien, están felices. Nadie ha salido perjudicado de esto, sino todo lo contrario". La presentadora, fiel a su discreción, evitó desvelar detalles de sus conversaciones con la artista, pero quiso dejar claro que “Leire está muy bien, está estupenda, no le falla nada”.

En cuanto a la posibilidad de que ambas cantantes lleguen a coincidir en un mismo escenario durante la esperada gira de aniversario, Mar prefirió no alimentar las especulaciones. "Mira, voy a sacar una bola de cristal ahora mismo. ¿Tú crees que volverán Mecano? Pues ya te he respondido", bromeó, dejando en el aire una posibilidad que, para muchos fans, sigue siendo un sueño.

Y aunque la emoción por el regreso de Amaia Montero ha despertado nostalgias y debates, tanto ella como Leire parecen haber optado por mirar hacia adelante con calma. "Lo importante es el bienestar de las dos partes, y todos están bien y felices. Parece que nos gusta buscar un conflicto", concluyó Montoro, zanjando con elegancia cualquier atisbo de polémica.

Así, entre respeto y madurez, ambas voces que marcaron diferentes etapas de "La Oreja de Van Gogh" viven hoy caminos distintos, pero paralelos: el de la plenitud personal y la paz profesional. Porque, a fin de cuentas, la música -como la vida- siempre ofrece segundas oportunidades… incluso para cerrar capítulos con armonía.