Marta López Álamo no quiere oír ni hablar de Makoke: "No voy a entrar en eso ni voy a nombrarla"

Laura Matamoros ha convertido en Makoke en una de las protagonistas indirectas de la última edición de "Supervivientes" por sus comentarios hacia ella desde que saltó del avión al grito de "Makoke a la calle". Marta López Álamo, mujer de Kiko Matamoros, durante su última intervención ante los medios, no ha dudado en pedir la salvación de la hija de su marido del reality y hacer campaña para que la influencer llegue a la final, a pesar de todos los conflictos que ha protagonizado desde que aterrizó en Honduras.

Eso sí, la modelo, al escuchar el nombre de Makoke, ha preferido cambiar de tema y no pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con la exmujer de Kiko Matamoros. "No voy a entrar en eso ni voy a nombrarla. A ella no , no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. No voy a entrar en nada de esto", ha declarado, tajante, Marta López Álamo sobre la madre de Anita, a pesar del conflicto que mantiene con Laura, con la que se lleva a las mil maravillas.

Laura Matamoros Supervivientes

A punto de celebrar su primer aniversario de bodas, la pareja hace un balance muy positivo de su matrimonio y están en su mejor momento sentimental a pesar de haber vivido un año muy complicado por el hipotiroidismo, enfermedad hormonal que le diagnosticaron hace poco. Sobre si esta situación ha afectado a su relación, Marta López Álamo ha asegurado que no. "Afecta como cualquier cosa, al final si estás desganada o lo que sea, pero él lo entiende y me ha entendido, igual que yo he entendido muchas otras cosas que han pasado, al final una pareja es apoyo y cariño mutuo. En la salud y en la enfermedad, hasta después de que la muerte nos separe, que lo dije en mis votos", ha declarado sobre el asunto.

Ahora que está medicada, la modelo ya está "feliz y contenta y con ganas de todo", como ella misma ha desvelado. "Durante un año entero el estar apática, el estar cansada, el levantarte sin ganas y no saber por qué... y pues al final hasta dar con la medicación adecuada y la regulación. Es una combinación de muchos factores, pero es una enfermedad que es bastante fastidiosa, pero se supera y se controla y ya está", ha afirmado sobre cómo han sido estos meses hasta que, por fin, han dado con el problema. Además, no ha dudado en animar a todos los que esté atravesando por una situación así que "vayan llamando al endocrino y que se controlen las hormonas regularmente, que es muy importante".