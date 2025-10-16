Martiño Rivas, el actor que goza del paro: "Quiero disfrutar del día a día"

El miedo a que el teléfono deje de sonar suele ser una constante entre los actores y artistas, incluso en los que parecen no parar de trabajar. Martiño Rivas es uno de esos rostros con los que el imaginario colectivo ha crecido desde que protagonizó la exitosa serie “El internado”, y desde entonces ha participado en infinidad de proyectos, tanto en cine como en televisión.

La inestabilidad forma parte de su profesión, y tal y como él mismo ha explicado durante una entrevista con Lifestyle de LA RAZÓN, a sus 40 años ha aprendido a abrazar e incluso a disfrutar esos momentos de incertidumbre: “Ahora mismo no tengo ningún proyecto, estoy desempleado y disfrutando del desempleo, o intentándolo. Esperando a ver qué sucede mientras tanto”.

Frente al comodín “estoy con algunos proyectos de los que no puedo contar nada” que usan algunos actores, Rivas reconoce sin tapujos que en este momento no está trabajando. Se encuentra a la espera de que se estrenen dos series ya rodadas, y mientras tanto intenta vivir esta etapa de desempleo de la mejor forma posible.

“Quiero estar más tranquilo y disfrutar del día a día. A nivel profesional, estar en el sillón de tu casa imaginando cómo te gustaría que fuera tu carrera no lleva a ninguna parte. No depende de ti, así que quiero disfrutar de las cosas que me van sucediendo”, comenta.

El actor Martiño Rivas Gtres

Tras una larga trayectoria de cerca de dos décadas, Rivas ha aprendido a disfrutar de los proyectos que le llegan por ser él mismo, sin intentar agradar a otros para trabajar con ellos. “Sobre todo, quiero estar donde me quiere a mí, no esforzarme en gustar a todos para que me tengan en sus proyectos. Me siento agradecido con los que sí quieren contar o colaborar conmigo”.

Por supuesto, tiene sus momentos de bajón, y a veces “se me cruzan esos pensamientos de que no me van a volver a llamar”, pero Rivas mantiene a raya su propia mente y sabe que la realidad nunca es tan terrible: “Las cosas no son tan negativas como creemos. Lo bueno se acaba, pero lo malo también”.

Su situación sentimental

Además, Rivas ha querido matizar sus declaraciones pasadas sobre su situación sentimental. Señaló que no tenía pareja, una soltería que le permitía ahorrar dinero. Ahora, el actor reconoce que su “irónica” respuesta fue solo una estrategia para evitar las preguntas de los periodistas sobre su vida privada.

“Voy a pasar a la posteridad por eso, qué triste. No quiero ser el último bastión que defienda el ahorro. Fue una maniobra taurina para evitar unas preguntas que estaban siendo muy íntimas. Cuanto mayor es la tontería, mayor es la repercusión. Creo que el sarcasmo era bastante evidente”, zanja el actor.