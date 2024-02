Miguel Bosé confiesa al fin por qué se niega a vivir en España con sus hijos

Hace más de cinco años que Miguel Bosé hizo las maletas para cruzar el charco e instalarse al otro lado del Atlántico. El cantante dejaba cerraba así su etapa en España, para establecer su nueva vida en México, junto a dos de sus hijos con Nacho Palau. Parece que el cantante es feliz aquí, porque ya ha expresado en numerosas ocasiones su negativa a regresar a nuestras fronterasy criar a sus vástagos en territorio patrio. Pero ahora ha querido ser más contundente si cabe, detallando los motivos que le han empujado a tan drástica decisión. “Por el momento estoy muy bien donde estoy. Mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan en mi vida”, aseguraba el artista en su última entrevista para la revista ‘Shangay’.

Miguel Bosé y sus hijos Instagram

Parece que ya se le ha ido el susto que se le quedó en el cuerpo el pasado mes de agosto cuando fue víctima de un asalto en su hogar. “Un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas”, narraba el artista, que ahora se siente seguro en su casa de México. De hecho, aunque en un principio se especulase con la posibilidad de que regresase a España por miedo a lo sucedido, él mantiene ahora en su entrevista que México “es un país maravilloso; ahí están estudiando, tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios ya veremos”, emplazaba para más adelante tan importante decisión.

Miguel Bosé llegó a México dispuesto a cambiar de aires y dejar atrás un pasado doloroso y los rencores que surgieron tras su ruptura de Nacho Palau. No terminaron bien y el hecho de separar a sus cuatro hijos ha supuesto un quebradero de cabeza entre ambos que ha llegado incluso a los tribunales. Así quiso huir de la atención mediática, emplazando su nuevo hogar en una de las urbanizaciones más elitistas del país azteca, el Rancho San Francisco. Parece que aquí hay todo lo necesario para que sus hijos crezcan felices y bien formados, rodeados de centros educativos privados de gran prestigio, así como las mejores universidades. Una oportunidad que el cantante quiere aprovechar para la educación de sus niños.

Entrevista Miguel Bosé Alberto R. Roldán La Razón

Otro de los temas candentes que Miguel Bosé ha tratado en su entrevista a la citada publicación es su orientación sexual. Mucho se ha hablado a lo largo de su carrera sobre sus gustos personales, pero él mantuvo el misterio casi toda la vida, jugando con la ambigüedad. Esto le ha granjeado numerosas críticas a lo largo de los años, especialmente por aquellos miembros del colectivo LGTBIQ+ que le veían como un referente y podría haber ayudado a la causa. Él no lo entiende de la misma forma: “No creo que esas cosas puedan guiar o ayudar a determinada gente. Uno se siente cómodo o no se siente cómodo y tiene el derecho de decirlo o no. Ver cuándo lo dice, cómo lo dice. Muchas veces yo creo que mucha gente que hubiese estado predispuesta a declararse antes de lo que lo hizo no lo hizo precisamente porque había una presión de la comunidad, del colectivo, muy mal llevadera. Uno se sentía a veces ahogado”, reconoce sincero que cree que “hubiera hecho mucho daño” y piensa que esto debe hacerse “con mucha naturalidad, que es de lo que yo siempre presumo. Todos los cambios y las actitudes, las luchas, los apoyos que hice, lo hice de forma muy natural”.