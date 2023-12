Nacho Palau denuncia que Miguel Bosé ha renegado de sus hijos y su peor miedo con el cáncer

Nacho Palau ha sido otro de los fichajes bomba que ha sumado ‘De viernes’, el nuevo programa de prime time de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El ex de Miguel Bosé se ha sentado a hablar de su lucha contra el cáncer, el cual ha vuelto a dar la cara, siendo diagnosticado de un nuevo cáncer hace tan solo unos meses después de haber superado su primera batalla. “Tengo miedo a morirme y que mis hijos no sepan qué tipo de padre era”, reconoce Palau, que a principios de noviembre fue operado de “metástasis inguinal y otra vez de pulmón”. Pese al miedo suscitado por su revelación, considera que está “mejor”, aunque aún con el susto en el cuerpo por no saber cómo se desarrollarán los hechos: “Todavía no sé si estoy limpio ni si voy a pasar por tratamiento”.

“Esto sí me da miedo”, reconoce el artista, que en su pensamiento tiene en todo momento a sus dos hijos, fruto de su relación con el cantante. Eso sí, lo hace con cierta preocupación por el futuro, por el qué pasará si no supera la prueba: “Estoy orgulloso de cómo lo llevan, aunque es duro. Los veo como hombrecitos. Es duro para ellos, más de lo que parece. Pero me apoyan mucho. Me ven mucho tiempo tirado, descansando. No los puedo ayudar y es difícil”. Y es que él mismo ha estado mucho tiempo pensando que se moría y que no iba a ser “capaz de superarlo”, lo que le ha hecho pensar en el futuro y no siempre de forma positiva.

Nacho Palau confiesa en el inicio de su entrevista estar “muy quemado” con Miguel Bosé. “Estoy cansado, porque no he tenido descanso desde hace dos años”, se queja, después de haber estado litigando con su ex por el destino de sus hijos, así como por lograr un convenio regulador que asegure el contacto entre ellos. Aunque no se esté cumpliendo como se debería. Entre sus quebraderos de cabeza ahora que la enfermedad ha vuelto a proponerle duelo, está qué hará con sus hijos si no lograse vencer. En un primer momento lo ha tenido muy claro, reuniría a sus dos vástagos con los dos que tiene Miguel Bosé, pues su deseo siempre ha sido que los cuatro hermanos crezcan juntos y felices. Sin embargo, en los últimos meses su consideración ha sufrido muchas dudas por la actitud desplegada por el hombre al que le entregó toda su vida y por el que lo dejó todo. “Si yo me fuera, mi deseo era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no estoy tan seguro”, sentenciaba.

Y es que considera que Miguel Bosé no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. De hecho, le recrimina que no haya demostrado con hechos su intención de cuidar de sus hijos en caso de que sea necesario, lo que ha sentido como un rechazo hacia sus niños: “Él ha renegado de Ivo y de Telmo. No te puedes quitar a dos niños de un plumazo”, denuncia, a la vez que señala la disparidad de valores y condiciones con las que los pequeños están creciendo a miles de kilómetros de distancia: “Se están criando de formas muy distintas”. También que están creciendo alejado de su cariño y no sabe si “sabrán quién era papá Nacho”.

Por eso, durante su entrevista, ha expresado tener “miedo de llegar a un punto de sumisión que mis hijos no me reconozcan”. Y es que Nacho Palau tiene ahora un recuerdo muy oscuro de quién es Miguel Bosé, después de las dificultades que han pasado en su separación y en cómo esta ha afectado a sus hijos: “Es un tío muy duro y te la hace pagar”, reconoce el artista, que denuncia que su expareja le obliga a pagar elevadas costas judiciales, lo que está poniendo trabas a su economía personal, ahora que debería estar centrado en recuperar la salud tras un nuevo revés en su lucha contra el cáncer.