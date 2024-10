Momento viral: los motivos por los que Malú detuvo uno de sus conciertos

Malú continúa inmersa en su tour, que terminará en diciembre en el WiZink Center de Madrid, y que este verano la llevó hasta Pineda de Mar, donde la artista protagonizó un momento que se ha convertido en viral en redes sociales. La artista paró su actuación para bajar del escenario y abrazar y besar a una seguidora que se encontraba en primera fila.

Los veinticinco años que lleva la artista en el mundo de la música la ha llevado a tener fans de todas las edades y que distintas generaciones compartan sus actuaciones. Tras hacerse viral el gesto de la cantante, el programa "Mañaneros" de RTVE ha localizado a esa fan a la que Malú saludó. Juana, que así se llama la afortunada, recordó el momento y aseguró que lleva siguiendo a la cantante de "Aprendiz de brujo" desde hace más de una década por su hija y su nieta, con las que acudió al concierto.

"Fui al concierto por mi hija y mi nieta que hace doce años que la siguen y bueno, me quedé muerta. Me cogió la cara y yo estaba tan emocionada que no sé lo que me dijo, me quedé bloqueada", explicó.

Las entradas para el concierto de Malú fue un regalo de la familia por los 80 años que Juana está a punto de cumplir. "Lo pasé en grande, de verdad, lo disfruté muchísimo. De Malú me gusta todo. Aunque yo no me sé las canciones, pero las bailó. Disfruté el concierto como si tuviera veinte años. Estábamos en primera fila porque mi hija y mi nieta cogieron las entradas en invierno", reconoció en "Mañaneros".