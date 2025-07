Una mujer acusa a Fran Rivera de otro grave altercado: "Si te bajas del coche te reviento"

Cayetano Rivera es el protagonista indiscutible de la crónica social tras darse a conocer que fue detenido por la policía durante la madrugada del pasado lunes 30 de junio. Al parecer, el torero se vio implicado en un altercado en un conocido restaurante de comida rápida de la calle Atocha de Madrid y agredió, supuestamente, a un policía.

Todo comenzó con una trifulca en el restaurante entre Rivera y los trabajadores del local, que acusan al diestro de ir “bebido” y de mostrar una actitud irrespetuosa con ellos. “Cuentan que se sacó un fajo de billetes y alardeó de que los otros eran unos muertos de hambre. La empleada se sintió atemorizada y pidió que viniera la policía”, reveló el periodista Carlos Quílez en el programa “Y ahora Sonsoles”.

Sin embargo, Rivera desmiente tajantemente que mostrara una actitud problemática y acusa a los agentes de haberse sobrepasado en el uso de la fuerza. Dos versiones contrapuestas que esta mañana se han enfrentado en “Espejo público”.

Una noticia que pilló por sorpresa a su hermano, Fran Rivera, que se encontraba en plena rueda de prensa cuando un periodista le preguntó por lo ocurrido. “¿Qué mi hermano ha sido detenido? No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir? Por favor, me has dejado en shock, voy a informarme”, respondió al reportero.

Francisco no ha dudado ni un segundo en mostrar su férreo apoyo a su hermano, tal y como ha explicado Cristina Tárrega en el programa “TardeAr”: “Son hermanos del alma. Está preocupado. Es una situación que le ha pillado fuera de juego y lo que quiere es estar con su hermano, apoyarlo”.

Fran Rivera, acusado de otro altercado con una mujer

Lo último que esperaba Francisco en medio de esta situación es que otra mujer alzara la voz para acusarle públicamente de haber protagonizado otro grave altercado. Según han recogido desde el formato citado anteriormente, el torero le habría espetado: “Si te bajas del coche te reviento”.

Una nueva polémica de la que todavía no se conocen muchos detalles pero que vuelve a mostrar un supuesto lado poco amable de los hermanos Rivera. Mientras, ellos permanecen al margen de la opinión pública y evitan conceder declaraciones más allá de los dos comunicados que Cayetano ha emitido desde que se conoció su detención.

En el último, el torero lamenta “la impotencia y la frustración” que siente al verse tratado “como un delincuente o incluso un ‘terrorista’ por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie”.