Risto Mejide vuelve a enamorarse: del adiós a Laia Grassi al misterioso "sí" a Mercedes Torre Couso

Dicen que Risto Mejide no se detiene demasiado tiempo en los capítulos que se acaban. A sus 50 años, el publicista y presentador parece haber pasado página tras su mediática ruptura con Laia Grassi, la experta en Inteligencia Artificial con la que había confirmado su relación hace apenas cuatro meses. Esta vez, su corazón late de nuevo, y el nombre que resuena en las conversaciones digitales es el de Mercedes Torre Couso, una joven asturiana que, sin pretenderlo, se ha convertido en el centro de la atención mediática.

La noticia la adelantaba Javi de Hoyos, quien aseguraba que el exjurado de Operación Triunfo está "de nuevo ilusionado". La historia, sin embargo, se descubrió por casualidad y con cierto toque de novela contemporánea: una imagen fugaz en Instagram, un gesto cariñoso y una pulsera reveladora.

Una pulsera con el nombre de Risto

Mercedes -"Merche" para su entorno- estudió Historia del Arte en la Universidad de Oviedo entre 2012 y 2016. Se calcula que ronda los treinta años y trabaja en soporte comercial. Hasta hace unos días mantenía una cuenta pública en redes sociales, con poco más de mil seguidores, donde compartía momentos cotidianos sin mayor pretensión. Quizás por esa falsa sensación de anonimato, se permitió subir una "story" aparentemente inofensiva: ella, copiloto en un coche que serpentea por una carretera del norte; una mano masculina sobre su pierna desnuda; y, en la muñeca del conductor, una pista imposible de pasar por alto.

Una pulsera dorada con el nombre de Risto. La misma que el presentador luce a diario en Todo es mentira. Un gesto, un accesorio, y el rumor se transformó en certeza digital. Poco después de la publicación, Merche borró el vídeo y cerró su perfil, pero ya era tarde: las capturas se habían viralizado y la maquinaria de la curiosidad colectiva estaba en marcha.

El detalle más comentado es, precisamente, la discreción de la pareja. Ni Risto sigue a Merche en redes ni ella parece interactuar con sus publicaciones. Una distancia virtual que contrasta con la cercanía del gesto captado en el coche. Mientras tanto, las redes se dividen entre quienes aplauden que el presentador rehaga su vida y quienes ironizan con su historial sentimental. "Cambia de modelo como de móvil", comentaba un usuario. "La próxima novia de Risto aún no ha nacido", añadía otro con mordaz ingenio.

Sin embargo, lejos del ruido digital, lo cierto es que Risto Mejide parece encontrarse en un nuevo comienzo. De su relación con Laia Grassi apenas quedan ecos y, fiel a su estilo, el comunicador prefiere no hacer declaraciones públicas sobre su vida privada.

De momento, lo único claro es que el hombre que hizo de la ironía su marca personal ha vuelto a sonreír. Y, aunque esta historia haya nacido de un descuido en Instagram, todo apunta a que Risto ha encontrado de nuevo algo que le inspira: la ilusión de empezar otra vez.