Sandra Gago sobre sus hijos: "El deporte es uno de los mayores regalos que les podemos hacer"

En un momento pleno y sereno de su vida, Sandra Gago reapareció ayer miércoles 15 de octubre en Madrid para apoyar una causa que le toca de cerca: la presentación de "Reflejo de un compromiso", una obra ilustrada impulsada por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer, destinada a rendir homenaje a todas las personas que acompañan y cuidan a quienes luchan contra el cáncer de mama. Radiante y fiel a su estilo discreto y elegante, la esposa de Feliciano López volvió a acaparar todas las miradas con su naturalidad y su actitud positiva.

"Estoy muy contenta, la verdad", confesó ante los medios, dejando ver que atraviesa una etapa de calma y plenitud. "Tenía ganas de volver a la rutina, porque el verano a veces se hace muy largo", añadió entre risas, revelando que la vuelta al trabajo y a la organización del día a día le sienta especialmente bien.

Muchos proyectos

La periodista, que compagina su vida familiar con nuevos proyectos profesionales, adelantó que tiene "muchas cosas por delante" que le hacen sentirse "súper feliz". Aunque mantiene la prudencia que la caracteriza, su ilusión por lo que viene es evidente. Su carrera, marcada por la elegancia y el esfuerzo, continúa evolucionando, al tiempo que consolida su papel como madre de dos pequeños, Darío y Marco, fruto de su matrimonio con el extenista Feliciano López.

Feliciano López y Sandra Gago Instagram

Sobre ellos, Sandra no pudo evitar sonreír al hablar de su día a día: "Son muy deportistas, la verdad, les encanta moverse y jugar todo el tiempo", contó divertida. Sin embargo, no se atreve a aventurar si seguirán los pasos de su padre en el deporte profesional. "Aún son muy pequeños, ya se verá", añadió con ese tono sereno que la distingue.

Alejada del ruido mediático y volcada en su familia, Sandra Gago demuestra que se puede brillar sin estridencias. Su presencia en este acto solidario no solo refuerza su compromiso con causas sociales, sino que confirma que está viviendo uno de los momentos más equilibrados y felices de su vida: entre la maternidad, la ilusión por nuevos proyectos y una sonrisa que habla por sí sola.