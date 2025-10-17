Los secretos del look nupcial de Blanca Llandres

El próximo sábado 18 de octubre, Alberto Herrera y Blanca Llandres darán el «sí, quiero» en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero da un paso más en su relación con su pareja, con la que comenzó un discreto romance a mediados de 2024. Tan solo un año después, Alberto y Blanca pasarán por el altar y se encuentran esperando su primer hijo en común.

Ambos se conocen desde hace años por amigos en común. Blanca, psicóloga de profesión, es sobrina del cantante José Manuel Soto y prima de Lourdes Montes.

A pesar de pertenecer a dos familias con mucho apellido, la pareja ha optado por vivir su historia de amor con total discreción. Su boda, que promete ser uno de los grandes eventos de la temporada y que tendrá a Mariló Montero como madrina, está envuelta en un gran hermetismo.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

Uno de los grandes secretos de la boda es el vestido de novia. Para su gran día, Blanca Llandres ha confiado en Rocío Crusset, su cuñada, y Nicolás Montenegro para confeccionar el look de sus sueños. «El proceso creativo ha sido muy guay. Como Rocío siempre estaba en Nueva York, hemos hecho muchas videollamadas. Todo muy internacional», explica Montenegro a LA RAZÓN. En tan solo tres meses, Blanca, Rocío Crusset y Nicolás Montenegro han diseñado el vestido desde la distancia. «Ha habido solo tres reuniones en persona . Aunque pueda parecer arriesgado no lo ha sido, porque Rocío y yo hablamos el mismo idioma. Ha sido la combinación perfecta y ha fluido muchísimo. Hemos respetado mucho los tiempos y el trabajo de los demás», señala el diseñador.

La tripita

Uno de los retos a los que se han enfrentado como diseñadores ha sido al embarazo de Blanca Llandres. «Cada vez iba con más barriguita y hemos tenido que dejar las pruebas para esta última semana. Va a lucir tripita premamá y, aunque me parece super arriesgado, es muy positivo que no haya hecho un tema tabú de su embarazo. Blanca ha sido muy valiente y está guapísima».

Blanca Llandres Gtres

Sobre el diseño, el sevillano asegura que va a sorprender. « Queríamos un vestido que no fuera clásico, que fuese elegante e internacional, no un diseño muy nacional. Es romántico, bucólico y muy sofisticado», explica.

Aunque no puede desvelar si lucirá más vestidos en su enlace de este fin de semana, Montenegro nos confirma que no llevará tiara ni grandes joyas. «El look plasma su forma de ser. Blanca es muy sencilla. Es una novia elegante y fina, donde el menos es más».

A la espera de desvelarse el secreto mejor guardado del vestido de Blanca Llandres, Nicolás Montenegro la define como una novia «bucólica y fluida». Todos los ojos puestos en Sanlúcar, Cádiz