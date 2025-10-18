Sonia Monroy llora al escuchar mentiras sobre la muerte de su hermana: su lacrimógena defensa

Sonia Monroy y Yola Berrocal regresan a ‘De viernes’. El pasado fin de semana rompieron su amistad en directo, pues la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ vio como una ofensa la forma en la que su amiga durante 25 años la había defendido en plató. También porque ese papel lo tenía reservado para su sobrina, como reconocimiento, debido a que su madre se encontraba en la unidad de paliativos viviendo sus últimos días. Este lunes María Ángeles perdió la vida, víctima de un cáncer del que aún se recompone su familia.

Yola, además de amiga, era su representante. Dice que Sonia miente. Pone en duda el cariño que pudiese tener a su hermana, pues este verano cuando estuvo en España antes de viajar a Honduras, dice que no acudió a verla al hospital. También dio órdenes a la organización del reality de que si sucedía algo, si su hermana moría, no quería que se lo comunicasen para no echar por tierra su concurso. “Nunca me ha llorado por su hermana”, le recrimina.

Sonia Monroy llora la muerte de su hermana

María Ángeles ha perdido la vida, siendo la tercera hermana que la artista pierde y entierra. Sobre ella se ha sincerado en el plató de Telecinco, al que ha entrado ya emocionada. “Creo que llevo entre 30 o 40 años en televisión y es la primera vez que estoy tan nerviosa en un plató”. Lo primero que hace es negar a Yola, dejando claro que en ningún momento animó a la organización a ocultarle el estado de su hermano: “Es completamente mentira”. También niega que no haya llorado por su muerte o al conocer su delicado estado: “Es mentira, yo creo que los que me conocéis sabéis que soy una persona súper sensible, ¿no voy a llorar por la muerte de una hermana?”.

Ángela Portero no la cree y pone de relieve que antes de viajar a Barcelona a reencontrase con su hermana, optó por quedarse en Madrid y hacer programas de televisión. Entre ellos, su cara a cara con Yola Berrocal para escenificar el fin de su amistad de 25 años. Se defiende diciendo que su sobrina no le dijo que su madre estaba “tan, tan, tan mal”. Por eso tuvo programa el martes, el jueves y el viernes. El lunes la hermana falleció. “Yo no era consciente de que estaba tan grave, porque todo es un proceso. La gente que conoce la enfermedad sabe que esto es así. Fue muy rápido el cambio brusco”.

El sábado pudo viajar a Barcelona y poder coger a su hermana la mano en su lecho de muerte. Por eso entiende que su expulsión de ‘Supervivientes’ era necesaria, pues así tuvo ocasión de dar el último adiós: “A mi hermana la voy a recordar como una guerrera”, dice sin poder contener el llanto por la emoción. Dice que se le acelera el corazón, está en shock y no le salen las palabras. No puede contener las lágrimas. Por eso no comprende la lucha que se trae ahora con Yola Berrocal, que no quiere pedir perdón por el dolor causado, pues asegura no mentir.