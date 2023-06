Twin Melody: «En el instituto sufrimos bullying»

Más de 18 millones de seguidores en TikTok las avalan como influencers de referencia en nuestro país, pero Twin Melody son mucho más que eso. Aitana y Paula Etxeberria tienen ese talento 360 que las hace destacar tanto en la música como en las redes sociales, así como en televisión. Tras participar en el Benidorm Fest, ahora presentan «Fenómeno Twin Melody», un documental de Amazon Prime Video que profundizará en esa experiencia que casi las lleva al Festival de Eurovisión. Y ya avisan de que no son de las que se rinden.

¿Qué se puede ver en el documental?

Nuestra parte más personal, nuestro día a día. En las redes sociales se ve el resultado, pero en el documental se ve cómo es el proceso de todo lo que hacemos, cómo grabamos las canciones, nuestra vida con nuestra mejor amiga y nuestra familia, y, lo más importante, el proceso del Benidorm Fest. Cómo lo preparamos, los ensayos…

¿No imponía tener unas cámaras grabando todo el día?

Estamos muy acostumbradas a las cámaras. En vez de cohibirnos, nos motivaban. Estábamos muy agradecidas de que nos estuvieran haciendo un documental y acompañándonos en ese proceso tan chulo. Recibimos muchas propuestas, y una de ellas fue lo del documental, y cuando nuestro mánager nos dijo que ya se había confirmado fue muy fuerte y dijimos: ¡pues a grabar!

¿Cómo fue vivir el Benidorm Fest desde dentro?

Fue una experiencia muy intensa, con mucha presión pero que mereció la pena totalmente. Fue muy bonito porque pudimos conocer a mucha gente y aprender mucho de nuestra experiencia en el escenario. Hicimos piña con los bailarines y fue todo muy bonito.

¿Os gustaría repetir?

Sí, pero no al año que viene. Queremos que pase un poco de tiempo para pensarlo bien, la puesta en escena, y descansar mentalmente porque es una experiencia muy tocha. Queremos darlo todo y sí, queremos repetir algún año.

¿Qué os pareció la actuación de Blanca Paloma?

Fue una de las mejores voces, junto al de Italia. Bueno, en Europa no lo han entendido pero ella lo hizo muy bien. Creemos que puede estar muy orgullosa porque se nota que lo hizo de corazón, así que arriba ella.

En vuestra propuesta, “Sayonara”, hablábais de una ruptura. ¿Es peor que te dejen o dejar?

Es mejor decir adiós, estamos acostumbradas ya a decir chao y sayonara (risas).

¿Sois unas rompecorazones?

¡Qué va! Nos referimos más a decir adiós a las amistades tóxicas, personas que no te aportan nada y que no tienen la mejor intención para ti. No nos da miedo decir adiós cuando vemos una «red flag». En el instituto sufrimos bullying y nos quedamos solas, sin amigas, y ahí aprendimos que ese miedo a quedarse solas no era para tanto. Ahora, cada vez que vemos a alguien que no nos cuadra, adiós. Es mucho peor estar mal acompañado que, supuestamente, solo. Al final, todo va empeorando si estás con gente que no te quiere…

¿Ahora podéis intuir mejor quién puede haceros daño?

Sí, al 100 %. Cuando sufrimos bullying, en ese momentos pensamos: ¿por qué me está pasando esto? Pero ahora vemos todo lo que hemos aprendido, a saber lo que no quieres y a detectar esa gente que no tiene su mejor intención.

¿Se os acerca mucha gente interesada?

Siempre hay alguna persona que se nota que quiere algo más de nosotras, pero bueno, lo cazamos rápido, así que… Las personas con las que nos rodeamos ahora sabemos que son de verdad al 100 %. Preferimos tener menos amigos, pero que sean de verdad, a tener treinta pero que no haya conexión.

¿Notáis mucho hate en redes sociales?

Es verdad que tenemos mucho más apoyo que otra cosa. En nuestras redes no sufrimos mucho por eso, pero en el Benidorm Fest, que era un público nuevo, la gente nos juzgaba sin todavía ver la gala final, y veíamos muchos comentarios negativos que sí nos afectaron un poco más al principio. Al final dijimos que no íbamos a ver más comentarios sobre Eurovisión en nuestras redes, y eso nos ayudó mucho a no centrarnos en lo negativo y enfocarnos en hacer un buen show. ¡Sayonara!

¿Recordáis cuál fue el día que os cambió la vida?

Cuando nos hicimos TikTok. Al principio hacíamos covers en Youtube y llegábamos a bastante gente, pero TikTok nos expuso a todavía más gente. Otro momento muy importante fue cuando firmamos con la discográfica, que dijimos: se pone muy seria la cosa.

¿Teníais un plan B?

Sí, claro. Hemos estudiado las dos magisterio. Queríamos tener estudios porque sabemos que el mundo de las redes sociales es inestable porque no se sabe cuánto va a durar. Además, nos encanta enseñar a los niños. En principio sólo queríamos ser cantantes, pero se te van abriendo nuevas puertas en el camino, como TikTok o salir en la televisión.

Sois muy polifacéticas, pero, ¿qué os queda por hacer?

¡Pues ganar el Benidorm Fest e ir a Eurovisión! (Risas)

¿Os imagináis una carrera por separado?

¡No! No nos motivaría nada. Nos sentiríamos solas y aburridas. En nuestro trabajo viajamos un montón, y es muy guay tener a alguien al lado con quien compartir esos viajes, los logros… Es que siempre hemos estado juntas, aunque a veces discutamos. Se nos haría muy raro estar solas y no nos apetece. Además, así nos repartimos el trabajo: una hace los vídeos y otra las fotos.

¿Hay algo en lo que os cueste poneros de acuerdo?

En ese caso hacemos «piedra, papel o tijera». ¿Para qué vamos a discutir? Lo que el destino quiera…

¿Quién es la gemela buena y quién es la mala?

Tenemos días. Aitana se pica más, pero porque Paula le hace picar. ¿Ves? Ya se ha picado (risas).