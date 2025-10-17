El vestido de Amelia Gray en el desfile de Victoria’s Secret desata un intenso debate: ¿sexy o vulgar?

El regreso del desfile de Victoria’s Secret ha devuelto a la pasarela a algunos de los rostros más reconocidos del mundo de la moda, pero ninguna aparición ha generado tanto revuelo como la de Amelia Gray. La modelo estadounidense, considerada una de las nuevas estrellas más influyentes del sector, se convirtió en el centro de un acalorado debate tras lucir un vestido que muchos calificaron de "demasiado sexy", mientras otros lo defendieron como una muestra de empoderamiento y sofisticación.

La joven, de 23 años, desfiló con un atuendo de transparencias y aberturas pronunciadas, diseñado para resaltar la figura femenina con un estilo que recuerda a los icónicos años dorados de la marca. Sin embargo, la elección del vestido no dejó indiferente a nadie: mientras para algunos usuarios en redes fue "obra de arte en movimiento", otros la acusaron de "cruzar la línea entre lo sensual y lo vulgar".

Las imágenes de Amelia sobre la pasarela se viralizaron en cuestión de horas en Estados Unidos, generando miles de comentarios y reproducciones. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, el debate se tornó tendencia bajo el hashtag #AmeliaGrayVS, donde modelos, diseñadores y seguidores de la marca compartieron sus opiniones.

Para muchos críticos de moda, el look de Gray simboliza la nueva era de Victoria’s Secret, marcada por una mayor libertad creativa y una reinterpretación de la sensualidad femenina. No obstante, otros consideran que el vestido “vuelve a caer en los estereotipos” que la firma trató de dejar atrás en los últimos años.

Más allá de la polémica, Amelia Gray ha logrado lo que pocas modelos consiguen: ser el rostro del momento y poner de nuevo a Victoria’s Secret en el foco global. Con su paso por la pasarela, la modelo no solo demostró su carisma y seguridad, sino que también reabrió el eterno debate sobre *los límites entre la moda provocativa y el buen